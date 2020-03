El jurat declara culpables d'assassinat amb traïdoria als acusats de crim de la Urbana

Els dos acusats pel crim de la Guàrdia Urbana, Rosa Perera i Albert López, agents de la policia barcelonina, han estat considerats culpables aquest dilluns pel Tribunal de Jurat de l'Audiència de Barcelona d'assassinar el nuvi d'ella i també agent, Pedro R.









El jurat -configurat per nou membres- ha declarat Rosa Peral culpable d'assassinat amb traïdoria (amb 8 vots a favor) i a Albert López culpable d'assassinat amb traïdoria (amb 7 vots a favor) per la mort de Pedro R., i es mostren contraris per unanimitat al fet que se'ls suspengui l'execució de la pena o se'ls indulti.





Els nou membres del jurat veuen provat per unanimitat que Rosa Peral i Albert López es van conèixer patrullant junts en la Unitat de Suport Diürn de la Urbana i que mantenien una relació sentimental almenys des de principis de 2013, mentre ella seguia casada amb el pare de les seves dues filles, Rubèn C.





També per unanimitat, que l'estiu de 2016 Rosa Peral va iniciar una relació amb Pedro R., que va simultanejar amb les altres dues parelles, fins que es va separar del seu marit aquest desembre, i la relació amb la víctima "es va intensificar fortament", ell es va anar a viure amb ella i van manifestar al seu cercle íntim la seva intenció de casar-se i tenir un fill.





Segons el relat considerat provat per unanimitat, Albert López va desvetllar a la víctima que Rosa Peral havia iniciat la seva relació mentre seguia amb ell, la qual cosa va motivar "una creixent desconfiança" i freqüents discussions entre la parella, constants dubtes sentimentals i gelosia de Pedro R., i posteriorment un sentiment d'hostilitat profunda d'Albert López cap a Pedro R.





Per set vots a favor i dos en contra, el jurat creu que entre març i abril de 2017, Rosa Peral i Albert López van reprendre la seva relació sentimental, i van arribar a la conclusió que Pedro R. "obstaculitzava la seva relació", i a l'abril van començar a traçar un pla per matar-li, decidint finalment engegar-ho la nit de el 1 al 2 de maig.





Amb la mateixa proporció de vots, estima que Rosa Peral va trucar aquesta nit a Albert López per activar el pla: primer una trucada perduda, després una de 4 minuts, i posteriorment l'activació d'un telèfon prepagament adquirit en un establiment de Badalona (Barcelona), uns dies abans.





El pla consistia a esperar per a la consumació del crim al fet que Pedro R. estigués dormit o descansant, sense que es produís cap comunicació més entre ells, i divulgar insinuacions sobre l'enfrontament entre Pedro R. i l'ex-marit de Peral, Ruben C.





Així, també per set vots a favor i dos en contra, es considera provat que la matinada del 2 de maig, els dos acusats, "conjuntament o almenys un d'ells amb l'anuència i collaboració activa de l'altre", van agredir Pedro R. i li van privar de la seva vida de forma violenta, i van actuar amb una intenció comuna i aprofitant que la víctima estava enterament despreocupada.





Van escollir un moment en què Pedro R. estava dormit o descansant i "el mitjà més idoni perquè ell, persona de gran corpulència i forma física, no pogués exercir defensa eficaç enfront de l'atac mortal del que va ser objecte".





Després del crim, acceptat per unanimitat, els dos acusats van usar el telèfon mòbil de la víctima per fingir que seguia viu, usant-ho la nit del 2 de maig en diverses ocasions, i ho van desplaçar fins a la casa de l'ex-marit de Rosa Peral per "fingir una motivació diferent en els fets" i evitar que els relacionessin amb la mort.





També donen per provat per unanimitat que, la nit del 2 al 3 de maig, van traslladar el cadàver en el maleter d'un vehicle fins a una pista forestal prop del pantà de Foix, a Castellet i la Gornal (Barcelona), i usant un combustible, van calar foc al cotxe amb el cos dins del maleter.





El cadàver va quedar "enterament carbonitzat per l'acció de les flames, sense que hagin quedat restes o signes suficients de la causa violenta de la seva mort".