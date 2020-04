El baròmetre d'abril realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) podria definir-se com un control de danys. Segons el baròmetre, el PP retalla dos punts d'avantatge sobre el PSOE, que se situa deu punts per davant dels populars tot i la discutida gestió que ha mantingut el Govern espanyol des que va esclatar la crisi del coronavirus.





Així, el PSOE figura aquest mes amb una estimació de vot del 31,2%, set dècimes per sota de la seva dada de març, però tot i així segueix tres punt per sobre del 28% amb què va guanyar les últimes generals.





Per contra, el PP apareix ara amb un suport del 21,1%, una mica millor que en les generals del 10N i un punt i mig per sobre del resultat que el centre públic li donava fa un mes.





Així les coses, la distància entre els dos principals partits es queda en 10,1 punts, dos punts per sota de les enquestes de febrer i març, i la menor diferència en el que va d'any. En tot cas, segueix estant per sobre dels 7,18 punts que els van separar en les generals.





En tot cas, un de cada quatre enquestats (25%) ja avança que votaria als socialistes si demà mateix es repetissin les eleccions, davant el 14,8% d'intenció de vot directa que presenta el PP.









PUJA CIUTADANS I BAIXA VOX





La tercera plaça segueix sent per Vox, encara que experimenta un retrocés en estimació de vot ja que marca a l'abril un 13%, gairebé dos punts per sota del 14,8% de l'enquesta de març i també per sota del 15% que va recollir en les eleccions de novembre de l'any passat. Darrere segueix Unides Podem, coalició a la qual el CIS atribueix un 12%, gairebé un punt menys que al març i que a les generals.





I, per contra, qui millora els seus registres és Ciutadans, ja amb Inés Arrimadas com a presidenta, que ara apareix al CIS amb un suport del 7,6%, quatre dècimes més que al març i gairebé un punt per sobre del seu resultat de les generals.





Pel que fa a la resta de formacions, ERC apareix amb un 3,3%; Més País amb el 1,5%; JxCat amb 1,4%, el PNB amb el 1,2% i Bildu i la CUP amb mig punt cadascuna.









PER PRIMERA VEGADA, ENQUESTA TELEFÒNICA FETA PER UNA EMPRESA





A causa de les restriccions imposades per la crisi del coronavirus, el CIS ha hagut de renunciar aquest mes a les seves entrevistes personals i ha optat per 3.000 entrevistes telefòniques a ciutadans de 1.081 municipis de 50 províncies.





Aquest treball de camp, fet en els set primers dies d'abril, es va encarregar a l'empresa Intercampo, ja que el centre públic no disposa actualment d'un sistema per a la realització d'enquestes telefòniques.





Segons explica el centre que presideix José Félix Tezanos, Intercampo és "una empresa formada per un equip de professionals amb una àmplia trajectòria en la investigació de mercats i opinió pública" i el contracte es va fer pel procediment d'urgència.





Quant a la valoració de líders, tots experimenten una pujada en aquestes primeres setmanes de coronavirus i fins i tot el socialista Pedro Sánchez arriba a l'aprovat, amb una nota de 5 punts, sis dècimes més al març i la seva millor qualificació des de maig de 2019.





Darrere d'ell figuren Inés Arrimadas (4,3, un punt més que al març), i el popular Pablo Casado amb 4,2 punts, set dècimes millor que el mes anterior. Després estan Alberto Garzón (IU) i Pablo Iglesias (Podem), amb notes de 4 i 3,7 punts respectivament, i torna a tancar la classificació el líder de Vox, Santiago Abascal, que arriba al 3 per primera vegada.





Pedro Sánchez també és el polític preferit per presidir el Govern espanyol, segons el 35,5% dels enquestats, enfront del 12,5% que aposta per Pablo Casado i un 6,1% que esmenta a Santiago Abascal.





En tot cas, només un 39% manifesta tenir bastant o molta confiança en Sánchez, davant d'un 60% que recela del líder del PSOE. En el cas de Pablo Casado, la desconfiança arriba al 77% i només un 20,6% diu fiar-se d'ell.