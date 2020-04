Illa compareix aquest dijous al Congrés per donar compte sobre la crisi del coronavirus

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, compareix aquest dijous a les 12 del migdia al Congrés per actualitzar als grups parlamentaris la informació sobre la situació de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la covid19, així com sobre les mesures que el seu departament i altres ministeris estan posant en marxa per internar frenar la seva propagació.









Es tracta de la quarta setmana consecutiva que Illa d'informar la Comissió de Sanitat de la Cambra baixa. Com en anteriors ocasions, aquesta compareixença es produeix a petició pròpia de ministre i a sol·licitud del PP, que ha reclamat la presència d'Illa en seu parlamentària per aquesta matèria.





La intervenció d'Illa al Congrés es produeix quatre dies després que el Govern hagi posat fi a l'estat d'alarma que confinava a tots els ciutadans a casa seva, a excepció dels considerats serveis essencials.





Aquesta mesura ha estat criticada per algunes forces polítiques que tenen por que aquesta "relaxació" de la quarantena provoqui un repunt dels contagis i acusen l'Executiu de prioritzar la situació econòmica de país a la salut dels ciutadans.