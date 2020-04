‘Lab Creativitat 360’ compta amb quatre projectes

Els primers projectes que es desenvoluparan al Laboratori de Creativitat 360 posat en marxa per Telefónica, el Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM), adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i el Parc Audiovisual de Catalunya han estat presentats per l’alumnat als seus tutors i mentors en una reunió telemàtica.













Narrativa immersiva, aprenentatge d’idiomes, esports i millorar l’experiència de compra a la botiga online són els àmbits dels projectes presentats. Durant els pròxims mesos l’alumnat desenvoluparà de manera online els projectes amb el suport de tutors i mentors per avançar fins a la realització del projecte final que està previst que es presenti a finals del mes de juny.





El primer projecte es tracta d’un curt en 360º amb argument thriller centrat en el segrest amb escenes immersives en les quals l’espectador se sent protagonista. La trama avança de forma intuïtiva per a maximitzar les possibilitats d’aquesta tecnologia.





En segon lloc, Lango, acadèmia d’idiomes, aprofita les capacitats de la tecnologia 360 a nivell immersiu per a facilitar l’aprenentatge de llengües. S’habiliten entorns quotidians com una botiga, un taxi o un restaurant gravats amb tecnologia 360º que inviten a interaccionar en un escenari virtual.





En el cas dels eSports en streaming s’aplica el vídeo 360º en tot el desenvolupament de l’esdeveniment des de la inauguració, el backstage, els jugadors, el públic, etc. Per a fer l’experiència encara més interactiva i immersiva, de tal forma que l’espectador pogués arribar a interactuar amb els jugadors.





I per últim, un projecte de botiga en realitat virtual, que aplica la tecnologia vídeo 360º a les botigues online per a fer més real i natural l’experiència de compra. Així, el client podria moure’s per una botiga o fins i tot, un centre comercial com si realment estigués allí.