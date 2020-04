Montero rebutja les dades de morts per coronavirus de Catalunya i Madrid

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha rebutjat avui les dades que han ofert comunitats autònomes com Madrid o Catalunya, que alerten que el nombre de morts per coronavirus és molt superior al de les xifres oficials del Ministeri de Sanitat , i els ha acusat d'"intentar confondre" amb les xifres de morts per la pandèmia i crear "desconfiança".





Així s'ha pronunciat Montero durant una roda de premsa a la Moncloa, convocada per informar de les trobades mantingudes aquest matí pel president de Govern amb Ciutadans, JxCat i Més Madrid, preparatoris de la Taula de Reconstrucció que l'Executiu vol que arrenqui la propera setmana.





La portaveu es referia al nou recompte que ha realitzat Catalunya, en què ha inclòs les dades que li han aportat les funeràries --on es recullen els morts a les residències - i que han disparat la xifra en aquesta CA a més de 7.000 , gairebé el doble dels reconeguts en el recompte oficial de Govern.





També el vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, ha advertit que les dades de morts a la regió superen les 10.000 perquè no s'han tingut en compte en les xifres que s'han donat fins ara els morts en residències de gent gran ni en casa, atès que no els han realitzat les proves.





María Jesús Montero ha defensat que les úniques dades "fefaents" són els del Ministeri de Sanitat, que al seu torn se'ls transmeten les comunitats autònomes en base als criteris que els ha requerit el departament que dirigeix Salvador Illa i que al seu torn estan marcats per l'Organització Mundial de la Salut.









El ministre ha repetit en nombroses ocasions que la definició de "cas" és la que compta amb un diagnòstic positiu en coronavirus, quan se li ha preguntat per l'increment excessiu de defuncions sobre els ocorreguts en idèntiques dates en anys anteriors i per els dubtes manifestats per algunes CA que els criteris que se segueixen en el recompte siguin correctes.





En aquesta mateixa línia, la ministra d'Hisenda ha volgut enviar avui un "missatge d'absoluta rigorositat i serietat" i ha advertit que "qualsevol intent de tractar de confondre a la ciutadania, a l'opinió pública, no aporta llum i provoca sensació de desconfiança o que no totes les administracions públiques estan complint amb la seva obligació de retre dades i que aquests siguin de qualitat".