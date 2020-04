L'alta direcció de Caixabank renuncia a la remuneració variable de 2020

Tots els membres de l'alta direcció de Caixabank han renunciat a la seva remuneració variable de 2020 davant la pandèmia del coronavirus, després de la mateixa renúncia que el conseller delegat, Gonzalo Gortázar, va anunciar en el consell d'administració del 26 de març.





Ho ha informat en un fet rellevant a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en què anuncia que convoca per al 22 de maig la Junta General Ordinària d'Accionistes que estava prevista per al 2 i 3 d'abril però que es va ajornar per l'estat d'alarma.





Aquestes renúncies a remuneracions implica un reajustament de l'ordre del dia, que a més inclourà ratificar la reducció de dividend a compte proposat per a l'exercici 2019 a 0,07 euros per acció.









La reducció de dividend es va aprovar al consell d'administració el 26 de març, per "prudència i responsabilitat" a causa de la crisi del coronavirus.





El consell també va apostar per modificar la política de dividends per a l'exercici 2020 consistent en la distribució d'un dividend en efectiu superior al 50% del benefici net reportat, passant a la distribució d'un dividend en efectiu no superior al 30% del benefici net reportat.





A més, s'incorpora a l'ordre del dia de la Junta la proposta de nomenament de Francisco Javier García Sanz com a conseller dominical (a proposta de la Fundació La Caixa i de Criteria Caixa) per a cobrir la vacant per la renúncia de Marcelino Armenter Vidal.





ASSISTÈNCIA TELEMÀTICA





La Junta General Ordinària d'Accionistes se celebrarà al Museu dels Ciències de la Ciutat dels Arts i els Ciències de València, el divendres dia 22 a les 11.00.





Estarà permesa l'assistència telemàtica tot i que, si les decisions de Govern sobre l'estat d'alarma en aquestes dates impedeixen la Junta, la reunió es farà el mateix dia però de manera exclusivament telemàtica.