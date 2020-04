L'Hospital Clínic col·labora en una app que identifica el coronavirus amb la tos

Científics de l'Hospital Clínic de Barcelona, dirigits per l'investigador Brian Subirana, professor del Massachusetts Institute of Technology (MIT), han dissenyat una aplicació mòbil que permet diagnosticar a distància el coronavirus mitjançant la tos. Mitjançant un model similar al reconeixement de veu, l'app ajuda a identificar a través del mòbil i de forma gratuïta qui ha contret el virus i qui no.









Tot i que la app encara es troba en fase de proves, els primers resultats semblen favorables. Segons informa 'Vozpópuli', l'objectiu final de la recerca és llançar una eina altruista que ajudi els professionals en el diagnòstic mèdic. L'eina pot arribar a ser molt útil en països en vies de desenvolupament.





De moment, l'algoritme està recollint informació per aprendre a distingir les tos víriques de les no víriques. D'aquí que els seus promotors demanin ajuda a la ciutadania entrant al web opensigma.mit.edu, on qualsevol pot gravar la seva tos de forma anònima per contribuir a la base de dades de l'app.





A l'equip de Subirana s'estan sumant més investigadors i institucions, com els també catalans Ferran Hueto i Jordi Laguarta i, des del MIT, Prithvi Rajasekaran i Sanjay Sarma.