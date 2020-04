El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi farà servir "una App" per telemonitorizar persones amb trastorn mental

L'equip de psicòlegs i educadors socials de les llars de suport estarà en contacte permanent amb la realitat diària de les persones usuàries de les seves llars, a través de consultes i informes virtuals mitjançant dispositius connectats a Internet, cosa que millorarà el seu seguiment gràcies al centre tecnològic Eurecat.





El Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi implementarà una solució de telemonitorització desenvolupada pel centre tecnològic Eurecat, per fer el seguiment de les 23 places del programa de llars de suport gestionades per la institució sanitària.





En aquest programa hi participen persones amb vulnerabilitat social a conseqüència d'un trastorn mental i és un servei del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel Parc Sanitari Sant Joan de Déu des de fa més de vint anys.









Mitjançant el mateix s'ofereix un espai de vida en el qual es treballen aspectes de recuperació i reinserció, respectant el projecte vital de les persones vinculades i de manera coordinada amb els equips d'atenció sanitària a les persones amb un problema de salut mental.





Aquesta nova solució tecnològica, anomenada ekenku, permetrà a l'equip de psicòlegs i educadors socials de les llars de suport dur a terme un control més específic dels símptomes d'alarma que es poden desenvolupar arran del contagi de la Covid-19. Al mateix temps, el seu ús revertirà en una millora de l'atenció sanitària i social d'aquest grup de persones ateses mentre es mantingui el confinament.





La finalitat del projecte és poder fer un seguiment de la convivència, de les pautes d'higiene i de la seva organització de forma remota, mitjançant qüestionaris personalitzats i consultes virtuals amb dispositius connectats de manera segura a Internet, com a alternativa a les reunions diàries d'assistència directa. Aquesta dinàmica innovadora facilitarà el compliment de les pautes d'aïllament sobrevingudes i evitarà desplaçaments innecessaris per part dels professionals i, alhora, permetrà mantenir la qualitat assistencial.





Els pisos, on viuen entre 3 i 4 persones, estaran dotats de tablets, amb qüestionaris personalitzats, perquè els puguin respondre diàriament. D'acord amb les respostes, els professionals rebran avisos automàtics via web o per correu electrònic, per iniciar els protocols específics d'actuació, si es detecten símptomes que així ho requereixin. També s'organitzaran videoconferències de manera personalitzada, adaptades segons l'estat diari de cada persona.





LA TECNOLOGIA AL SERVEI DELS USUARIS I PROFESSIONALS





La proposta de millora sorgeix de la feina conjunta de les direccions de Salut Mental i de Sistemes d'Informació de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, al costat d'Eurecat. En aquesta línia, Pere Serrat, director de Sistemes d'Informació de Parc Sanitari Sant Joan de Déu, apunta que "l'ús de sistema ekenku té per objectiu optimitzar el seguiment que actualment realitzen els professionals del Parc Sanitari a les persones que viuen en aquestes llars de suport, les quals poden optar, de manera voluntària i amb la màxima confidencialitat i seguretat, a participar en aquest projecte".





El sistema de qüestionaris i videoconferències que ofereix ekenku "gràcies al seu disseny modular, es pot aplicar de manera ràpida en qualsevol context en el qual la persona atesa necessita mantenir una conversa privada amb el centre sanitari per un canal segur, tant en una situació de hospitalització domiciliària com en el cas de pacients crònics que requereixin atenció continuada", assenyala el responsable de la gestió de productes d'innovació digital en les àrees de Salut i Social d'Eurecat, Enrique de la Vega.





Per aquest motiu, l'aplicació es pot utilitzar amb dispositius externs de presa de constants vitals o activitat física, com la tensió, el pes, les pulsacions, els nivells de glucosa o la temperatura, mitjançant dispositius connectats a Internet, amb la possibilitat que els usuaris portin polseres d'activitat si es creu convenient des del punt de vista mèdic.





"La part diferencial de ekenku és que es pot atendre els pacients en remot de forma senzilla. En qüestió de dies és possible que professionals i usuaris estiguin plenament formats per al seu ús ", destaca de la Vega.





Segons explica l'investigador de la unitat d'eHealth d'Eurecat Stefan Dauwalder, "aquesta monitorització o seguiment remot es pot dur a terme de forma temporal, com per exemple, en situacions com el confinament davant l'actual crisi de la covid-19, tot i que la intenció és que siguin eines que un cop es comencin a utilitzar, s'integrin de manera permanent en el procés assistencial continu".





CONEIX EL PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU





El Parc Sanitari Sant Joan de Déu és una xarxa de serveis assistencials, docents i de recerca integrats en dos àmbits d'atenció amb identitat pròpia: l'Hospital de Sant Boi i la Xarxa de Salut Mental, que posa en pràctica un model d'atenció integral, de proximitat i de qualitat que genera confiança, tant en l'aspecte sanitari com social, potenciant, a més, un model proactiu de serveis de base comunitària.









Es tracta d'una organització sense ànim de lucre que forma part de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, concretament, de la Província d'Aragó-Sant Rafael. Pel que fa a l'Hospital General, es potencien fórmules d'atenció innovadores, per evitar estades hospitalàries convencionals i impulsar l'atenció ambulatòria. En l'àmbit de la Salut Mental, inclosa la Xarxa Penitenciària, s'ha desenvolupat un ampli conjunt de dispositius especialitzats en salut mental i rehabilitació d'adults en el territori.





QUÈ ÉS EURECAT?





Eurecat és el Centre Tecnològic de Catalunya que reuneix l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 50 milions d'euros anuals i dóna servei a més de 1.600 empreses.













R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant a grans com a petites i mitjanes empreses de tots els sectors.





Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa a 160 grans projectes consorciats de R + D + I nacionals i internacionals d'alt valor estratègic , i compta amb 88 patents i 7 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida a les empreses.