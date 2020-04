El confinament prolongat pot augmentar el risc de suïcidi

Un excés de zel en el control de l'actual pandèmia pot ser perjudicial per a altres esferes de la salut, particularment la salut mental, i pot comportar un augment de el risc suïcida entre la població, bé per augment de la ideació, dels pensaments o de les pròpies morts per suïcidi. Així ho alerten la Fundació Espanyola per a la Prevenció de l'Suïcidi i la Societat Espanyola de Suicidología , que recorden la importància de tenir cura i protegir la salut mental per prevenir un mal, el suïcidi, que és avui la primera causa externa de mort a Espanya: acaba amb la vida de 3.600 persones a l'any (gairebé 10 cada dia), el doble de les morts que es produeixen per accidents de trànsit.









Aquestes institucions asseguren que la reclusió prolongada a casa, sobretot si és forçosa, pot fomentar els problemes de salut mental per augment de quadres d'ansietat, estrès, depressió o de conducta suïcida, o per problemes interpersonals que puguin derivar en aquests trastorns o dur a conductes violentes (majoritàriament cap a les dones i els menors). També poden provocar-les les conseqüències de la paralització d'un país, de la seva activitat econòmica i laboral, en forma de fallida econòmica futura d'empreses i famílies que poden ser devastadores a llarg termini per a la població.

"El 2008, la crisi econòmica ens va mostrar els seus efectes negatius sobre la salut mental en general i els suïcidis en particular: investigacions a nivell europeu van relacionar l'augment d'un 1% en la taxa de desocupació amb un augment del 0,8% a la taxa de suïcidis de persones menors de 65 anys. No ens podem permetre el luxe d'ignorar aquestes lliçons ", sosté Andoni Anseán, president de la Fundació Espanyola per a la Prevenció del Suïcidi i de la Societat Espanyola de Suicidología.

Anseán es lamenta que actualment el Govern sembla estar sent assessorat només per experts en immunologia i salut pública, als que la prevenció del suïcidi els toca molt de lluny, el que proporciona una visió parcial i esbiaixada de el problema de salut provocat pel coronavirus , que va molt més enllà del control de la pandèmia.

"En les decisions sobre la població no s'estan tenint en compte altres dimensions de la salut, especialment de la salut mental, i els que batallem dia a dia en el terreny de la conducta suïcida sabem bé les repercussions que les decisions polítiques poden tenir en la salut mental de les persones. En el cas del manteniment prolongat de la reclusió de la població i de la paralització de l'economia de país, aquestes poden ser especialment greus a mig-llarg termini, inclòs el major risc suïcida ", apunta.

Per Anseán, el pitjor de la crisi del coronavirus no es produirà mentre duri la pandèmia, sinó que es derivarà dels seus efectes un cop hagi finalitzat. Per això, les institucions a les que representa consideren especialment important que es tinguin en compte els efectes a llarg termini de les decisions polítiques, inclosos els possibles danys sobre la salut mental de la població i sobre la ideació i risc suïcida en particular.

"La salut mental de les persones és fràgil. Són sensibles al que passi en l'entorn i els afecti directament. Cridem, per tant, a una consideració de les mesures no només en termes d'abordatge de la pandèmia del coronavirus, sinó també a la llum de les conseqüències en termes de salut mental i risc suïcida que poden tenir per a la població ", subratlla Anseán.