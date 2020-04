El Govern central s'enfrontarà a una querella per "homicidi imprudent" per la gestió del coronavirus

Un equip d'advocats de tot Espanya està preparant una querella conjunta contra el Govern central per "homicidi imprudent" en la gestió de la pandèmia. En representació dels familiars de més de 2.000 morts per coronavirus, la querella pretén unificar les reclamacions de tots els afectats per l'acció del Govern espanyol





"Els estem demanant a tots certificat de defunció en què consti el motiu de la mort, ha de ser per Covid, és clar. I les dades personals", explica José Ignacio Sánchez Rubio a 'El Confidencial Digital'.





La querella està dirigida al president del Govern central i als 22 membres restants del Consell de Ministres. A tots per igual perquè les decisions que pren l'Executiu són comuns en tractar-se d'un òrgan col·legiat.





El text es presentarà davant la sala penal de Tribunal Suprem, únic jutjat competent per enjudiciar als ministres donada la seva condició d'aforats. Si la sala ho admet, es produiria una situació inèdita: veure a tots els membres d'un Govern asseguts al banc dels acusats.





Les penes que estudien els demandants poden suposar fins a 18 mesos de presó per cada un dels morts. Així mateix, s'està valorant la responsabilitat civil de futures indemnitzacions.