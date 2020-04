El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest divendres una nova ordre, que modifica una publicada el passat 15 de març, per la qual obliga les comunitats autònomes, incloses les ciutats de Ceuta i Melilla, a comunicar els casos morts amb infecció pel nou coronavirus, sense importar el lloc de la mort. La mesura arriba després que Catalunya comencés a comptabilitzar entre els morts per coronavirus no només els confirmats pels hospitals, sinó també per les funeràries.





Així mateix, en la nova normativa s'estableix que les autonomies hauran d'informar sobre tots els casos confirmats mitjançant PCR o test ràpid, aquells que han presentat símptomes o que són asimptomàtics en el moment de la prova, així com del total de casos confirmats de coronavirus en professionals sanitaris.





De la mateixa manera, l'ordre assenyala que les CCAA hauran de comunicar els casos acumulats totals confirmats que han ingressat en centres hospitalaris o altres centres habilitats per a l'atenció de pacients, incloent les Unitats de Cures Intensives (UCI), així com les persones que han ingressat a les UCI, incloses els llits que s'han ampliat per a la lluita contra el Covid-19.





Les autonomies també hauran d'informar sobre les altes que s'hagin produït, tant hospitalàries com domiciliàries seguint els criteris establerts en el 'Procediment d'actuació davant de casos d'infecció pel nou coronavirus'.









Quant a la informació sobre la capacitat assistencial, la nova ordre publicada al BOE assenyala que els centres hospitalaris públics, i privats amb llits UCI, reanimació o recuperació post-anestèsia, que atenguin pacients amb coronavirus, han d'informar diàriament, entre les 13.00 i les 14.00 hores, sobre el nombre total de llits, les ocupades per casos de Covid-19 i per persones sense el virus, el nombre d'ingressos que s'han produït pel nou coronavirus en les últimes 24 hores, el nombre d'altes de pacients infectats en l'últim dia i les altes previstes per a les pròximes 24 hores.





Aquesta última informació s'ha d'incloure quan s'informi sobre les unitats crítiques que comptin amb respirador, sobre aquelles que no tinguin respiradors i sobre els ingressos en hospitalització convencional. A nivell agregat s'informarà sobre els altres llocs en centres no sanitaris però que han estat convertits per a l'atenció de persones infectades pel nou coronavirus.





Addicionalment, tots els centres hospitalaris, tant públics com privats, que atenguin casos de Covid-19 hauran de remetre al Govern espanyol informació relativa a la pressió d'Urgències pel virus, considerant com a ingressos el nombre de persones amb coronavirus.





Pel que fa a les necessitats de recursos materials, les comunitats autònomes hauran d'informar cada divendres, entre les 13.00 i les 14.00 hores, sobre el nombre d'existències (unitats) i el consum setmanal de màscares quirúrgiques I, de tipus II i IIR; mascaretes de protecció FFP2 i FFP3; kits PCR diagnòstic de Covid-19; hisops; ulleres de protecció; guants de nitril, amb i sense pols; bates sol ús i impermeables; i solució hidroalcohòlica (biocida i cosmètica).





També hauran de remetre, des d'aquest divendres 17 d'abril, les dades sobre el nombre d'equips de ventilació mecànica invasiva, el nombre d'ambulàncies medicalitzades i el nombre d'ambulàncies no medicalitzades.





L'ordre també estableix que les CCAA hauran d'informar sobre els professionals amb títol d'especialista obtingut en estats no membres de la Unió Europea i de països europeus; els metges forenses; metges inspectors INSS; tècnics en Cures auxiliars d'infermeria; aspirants metges MIR 2019 i 2018; aspirants Infermers EIR 2019 i 2018; i estudiants del grau de Medicina, Infermeria, Farmàcia, Psicologia i Biologia en el seu últim any de formació, així com els estudiants de l'àrea sanitària de formació professional en el seu últim any de formació.





De la mateixa manera, han d'informar sobre els metges i infermers jubilats, el personal emèrit i el personal amb dispensa d'assistència al lloc de treball per exercici de funcions sindicals.