Endesa dÃ³na un centenar de respiradors d'Ãºltima generaciÃ³ i 300.000 mascaretes

Endesa ha donat un centenar de respiradors d'alta gamma fabricats per General Electric Healthcare a la Comunitat de Madrid, a la Generalitat i a La Junta d'Andalusia, ha informat l'energètica.





A més, en paral·lel, el grup ja ha rebut, des de la Xina, 300.000 mascaretes, que formen part de la compra de dos milions de mascaretes que va efectuar fa uns dies, donada l'emergència sanitària sense precedents generada pel Covid-19.





Del total de mascaretes, 1,2 milions seran lliurades a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) -pertanyent al Ministeri de Sanitat- i, la resta, directament a les comunitats autònomes.





Aquestes iniciatives formen part del Pla de Responsabilitat Pública que ha dissenyat la companyia dirigida per José Bogas, dotat amb 25 milions d'euros, per a ajudes directes a la compra de material, condicions especials de subministrament i donacions per pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials provocades per la pandèmia.









El grup proporcionarà així suport als equips de servei públic (policia local, UME, protecció civil i altres) a través de materials, vehicles i serveis que es puguin requerir per abordar aquesta emergència epidemiològica.





En una primera fase, aquest pla d'acció està dirigit a l'ajuda immediata i més urgent, i gira entorn al voltant de tres eixos: la donació de materials i serveis, posant a disposició la seva capacitat logística i de compra tant nacional com internacional, així com personal qualificat i els mitjans necessaris per a la provisió de material; facilitant condicions especials de subministrament energètic a residències, hospitals i hotels medicalitzats, i a través de donacions econòmiques a institucions, organismes i centres sanitaris que ajudin a cobrir necessitats bàsiques d'especial gravetat prèviament identificades.





El conseller delegat d'Endesa, José Bogas, va destacar que s'està vivint una situació sanitària, econòmica i social "molt greu, sense precedents en la història recent", de manera que el grup ha dissenyat un pla d'actuació amb aquelles accions en què serà "més útil" i en les que, sens dubte, "podrà complir el que prometem als nostres clients ia tots els ciutadans".





El pla posat en marxa per l'energètica està en línia amb les iniciatives que el Grup Enel, matriu d'Endesa, està implementant en els països on és present per fer front a l'emergència, oferint suport concret a les autoritats i les comunitats mentre actua per garantir la continuïtat del servei.





BATERIA D'INICIATIVES





Aquesta acció s'afegeix a les ja realitzades pel grup, com ara l'electrificació d'hospitals de campanya, la gratuïtat de subministrament a hotels medicalitzats, evitar els talls de subministrament als clients del sector residencial per impagaments o flexibilitzant les condicions a pimes, autònoms i famílies amb necessitats.





Així mateix, el grup ha donat 500.000 euros a al programa 'Creu Roja Respon' per ajudar a 25.000 famílies espanyoles en situació de vulnerabilitat per la crisi sanitària, social i econòmica actual derivada del coronavirus, així com un total de 2,5 milions d'euros a les administracions de Madrid i Catalunya, les regions més afectades pel Covid-19, perquè puguin reforçar la lluita contra la pandèmia, entre altres iniciatives.