Entre 300.000 i fins a un màxim de 3,3 milions de persones podrien perdre la vida com a resultat directe de la pandèmia de coronavirus a Àfrica en funció de les mesures que s'adoptin per frenar la seva propagació, segons adverteix en un informe la Comissió Econòmica per a Àfrica de l'ONU (UNECA). Ara com ara, en el continent s'han registrat més de 18.300 casos i més de 960 morts.





El document, 'COVID-19: Protegint les vides i economies africanes', posa l'accent en què l'Àfrica Subsahariana és particularment susceptible a aquesta malaltia perquè el 56 per cent de la seva població urbana està concentrada en barris marginals atestats i amb prou feines serveis i solament el 34 per cent de les llars té accés a instal·lacions bàsiques per rentar-se les mans.





A això se suma que prop del 40 per cent dels menors de cinc anys estan desnodrits i que el 71 per cent de la força laboral realitza ocupacions informals, per la qual cosa la gran majoria no pot treballar de les seves cases com s'està fent als països rics. A més, recorda l'UNECA, Àfrica és el continent amb la major prevalença de malalties com el VIH o la tuberculosi i té sistemes de salut amb pocs llits i professionals, entre altres manques.





D'altra banda, es preveu que el coronavirus provoqui una contracció econòmica de el 1,8 per cent, en el millor escenari, i del 2,6 per cent en el pitjor, la qual cosa podria a empènyer a 27 milions de persones en el continent a l'extrema pobresa, segons l'informe, que incideix que encara que s'aconsegueixi acabar amb la pandèmia en el continent, les conseqüències econòmiques seran inevitables.





Això es deu, segons explica l'UNECA, al fet que el preu del petroli, que suposa el 40 per cent de les exportacions africanes, s'ha reduït a la meitat i l'exportació d'altres productes com els tèxtils o les flors també s'han enfonsat. A més, el turisme, que en alguns països suposa el 38 per cent del PIB, ha quedat paralitzat igual que la indústria aèria.









RISC D'INESTABILITAT





L'informe subratlla que alguns negocis podrien no recuperar-se mai i alerta que sense una resposta ràpida, els governs corren el risc de perdre el control i enfrontar-se a inestabilitat.





"Per protegir i construir una prosperitat compartida en el continent, fan falta 100.000 milions de dòlars per oferir de forma urgent i immediata espai fiscal als països que els ajudi a oferir una xarxa de seguretat immediata a la població", sosté la secretària executiva d'UNECA, Vera Songwe. A més, farien falta altres 100.000 milions de dòlars per a un estímul econòmic d'emergència.





"Els costos econòmics de la pandèmia han estat més durs que l'impacte directe de la Covid-19. En tot el continent, totes les economies estan sofrint del sobtat cop i el distanciament físic necessari per gestionar la pandèmia està asfixiant i ofegant l'activitat econòmica", ha ressaltat la també sotssecretària general de l'ONU.





D'altra banda, l'UNECA defensa que posat que les economies africanes estan interconnectades la reposada ha de ser unitària. "Hem de mantenir el flux comercial, especialment en subministraments bàsics com els aliments i els medicaments", proposa l'informe, així com que es comparteixi la propietat intel·lectual de nous medicaments, test i vacunes per ajudar al fet que el sector privat també participi en la resposta.





Entretant, els Centres per al Control de Malalties (CDC) d'Àfrica han anunciat que els països del continent rebran un milió de test de coronavirus en les properes setmanes: "Existeix una gran bretxa en el continent respecte a les anàlisis", va reconèixer aquest dijous el seu director, John Nkengasong, que va incidir que és clau identificar i localitzar als contagiats perquè Àfrica tingui opcions de derrotar el virus.





"En els propers tres o sis mesos probablement necessitem uns 15 milions de test", va assenyalar, segons informa DPA. "No obstant això, un viatge de mil milles comença amb la primera, així que comencem per ella", va sostenir. En aquest sentit, va indicar que els CDC han adquirit un milió de test a Alemanya que arribaran en la setmana vinent i mitjana.