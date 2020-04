Les entitats d'arts escèniques i música rebutgen limitacions d'aforament i demanen ajudes

Un nombrós grup d'entitats associatives dels sectors de les arts escèniques -més de vint- i de la música -prop de seixanta- de tota Espanya han fet públic un manifest amb motiu de l'actual pandèmia i de les conseqüències que ha ocasionat en els seus respectius àmbits d'activitat com a resultat de les mesures que s'han dictat sobre “distanciament social”. Es tracta, diuen, d'una preocupació compartida amb altres sectors com l'hostaleria, els esdeveniments esportius professionals o amateurs, els gimnasos i les manifestacions religioses, polítiques, socials i de tota mena.











Recorden que el cessament d'activitats en el sector de l'espectacle va ser una de les primeres mesures que es va adoptar i presumeixen que molt probablement serà l'última a recuperar la normalitat. No posen en dubte aquestes decisions, perquè la salut ha d'estar per sobre de qualsevol altre interès, però consideren que ha d'haver-hi una interlocució per “evitar estigmatitzar a tot un sector cultural que ja està greument afectat per la crisi”.





En tot cas, subratllen que la decisió inicialment adoptada de limitar l'aforament dels locals a una tercera part amb un màxim de 1.000 persones feia inviable econòmicament la continuïtat de la seva activitat i creuen que les ordres d'aïllament, confinament i distància són mesures absolutament excepcionals limitades en el temps a la desaparició del risc de contagi perquè la necessitat de socialització “és una condició intrínseca de l'ésser humà i no podem ni hem de renunciar a ella permanentment”.





En conseqüència, les entitats signants consideren inviable qualsevol forma de reducció dels aforaments perquè converteix en insostenible la seva activitat i, en cas que tals limitacions s'apliquin, exigeixen que la situació sigui considerada com a causa de força major fins a la recuperació total de la normalitat. A tals efectes, s'ofereixen per a estudiar protocols de mesures sanitàries i d'higiene a aplicar de manera temporal amb el consens de les autoritats sanitàries i l'ajuda de l'administració, per a garantir la seguretat de treballadors i públic. A més, la reincorporació a la normalitat de les diferents activitats ha de dur-se a terme amb coherència i han d'aplicar-se a totes aquelles que suposin concentracions importants de públic i no sols a les activitats culturals.





Demanen una campanya de comunicació i incentius al consum cultural amb la finalitat de generar confiança en el públic i promoure un pla de xoc dotat de fons suficients per al sector empresarial de la cultura, els autònoms i els artistes. En definitiva, que caldrà superar la possible estigmatització que la pandèmia hagi ocasionat entre la població per a reunir-se col·lectivament, relacionar-se i gaudir col·lectivament de les manifestacions culturals.