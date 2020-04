Fisios alerten que és perillós fer exercici a casa

La Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València (UV) avisa que els programes d'exercici físic que inunden les xarxes amb motiu del confinament per la crisi de la Covid-19 poden "agreujar la simptomatologia de les persones amb malalties físiques i produir una catastrofització i cronificació del dolor".













La institució acadèmica assenyala que la pandèmia mundial pel coronavirus ha provocat el confinament de la població espanyola per tal de frenar l'expansió del coronavirus.





Gran part de la població ha optat per realitzar activitat física des de casa.





No obstant això, com alerten des de la Facultat de Fisioteràpia de la Universitat de València, les persones amb dolor o en procés de recuperació d'una malaltia física o d'una lesió han de tenir cura amb els exercicis a realitzar.





La professora Pilar Serra explica que aquest tipus de persones no hauria de fer exercici físic que no fos adaptat a la seva condició clínica, ja que, altrament, podria agreujar la seva simptomatologia. "Però sí que és molt important que comptin amb programes terapèutics domiciliaris per tractar de recuperar mobilitat i reduir el dolor", expressa l'especialista en un comunicat.













"Quan s'experimenta mal de llarga durada, i per la previsió que tenim sembla que la situació no es vagi a resoldre ràpidament, aquest no només se sent físicament sinó que d'ell es deriven conseqüències psicològiques com la catastrofització del dolor, una construcció psicosocial específica de el dolor, que porta al pessimisme sobre el seu propi dolor i la seva evolució i al seu torn, això es considera un factor de risc per a la seva cronificació", assevera la professora.





Pilar Serra afirma que "això repercuteix en la condició física, ja que s'ha constatat que, a major nivell de catastrofisme, menor resistència muscular i per tant, més fatiga".





Paral·lelament a l'afectació neuromuscular, també repercuteix negativament en el sistema cardiovascular, immunològic i neuroendocrí. Tot això, assenyala la professora, provoca una alteració de la capacitat funcional o el que és el mateix, una reducció de la capacitat per realitzar activitats bàsiques de la vida diària.