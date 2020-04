L'Eurocambra atorga 3.000 milions al sistema sanitari en plena crisi per coronavirus

El ple de Parlament Europeu ha aprovat aquest divendres la proposta de Brussel·les per destinar tots els fons disponibles del pressupost europeu d'aquest any, uns 3.000 milions d'euros, al finançament necessitats urgents dels sistemes sanitaris nacionals, per exemple, a través de compres d'equips de protecció personal o ventiladors.









L'alliberament d'aquests fons persegueix un objectiu doble. En primer lloc, gestionar la crisi sanitària i garantir equips i provisions vitals, des ventiladors i productes de protecció personal a equips de metges mòbils i assistència sanitària per als més vulnerables. I en segon lloc, accelerar els esforços per realitzar més proves de Covid-19.





Els 3.000 milions d'euros que es desbloquejaran amb aquesta iniciativa es canalitzaran a través de dues vies: l'instrument d'Ajuda d'Emergència (2.700 milions) i la reserva d'equips mèdics (300 milions que se sumen als 80 milions previstos en un principi) .





El paquet inclou fons addicionals per a vols de repatriació de ciutadans europeus (45 milions), per al Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (3,6 milions), per ajudar Grècia a bregar amb la pressió migratòria (350 milions) i per donar suport a la reconstrucció posterior al terratrèmol d'Albània (100 milions).