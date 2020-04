Salut inspecciona residències de gent gran i fa canvis en la direcció

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha sostingut aquest dijous en roda de premsa, a preguntes de Catalunyapress, que hi ha deu residències de gent gran en situació crítica i que en tres d'elles s'ha fet una canvi de direcció del centre, de manera que s'ha passat a una altra entitat gestora de l'entorn residencial.





En una només s'ha requerit un canvi i un reforç en la part de la direcció mantenint-se dintre de la mateixa entitat gestora, i en sis en aquest moment estan en fase d’evaluació.





D'altra banda, ha dit que els pacients de càncer atesos a l'Institut Català d'Oncologia, i que són persones vulnerables davant la pandèmia del coronavirus, han de fer-se les proves de Covid-19

quan així ho requereixin els professionals sanitaris. "Estic segura que ho demanen i que així es fa", ha assegurat.





"El més important és que continuïn la seva atenció, la seva patologia greu, i així l’Institut Català d Oncologia ho està fent", ha afegit.





Preguntada per declaracions de metges de l'hospital Reynals i Duran que diuen que a les persones ateses no se'ls fa proves, Vergés ha dit que "si els metges consideren que es necessita fer les proves, estic segura que poden fer la petició; de fet, les proves es fan a petició de facultatius, i per tant això hauria de poder ser així".