Salut reconeix que hi va haver un "pic fort" de coronavirus al Centre Frederica Montseny de Viladecans

Davant la pregunta de CatalunyaPress la consellera de Sanitat, Alba Vergés, ha reconegut en la roda de premsa de Govern que es va haver d'actuar coordinadament amb el Departament d'Afers Socials per intervenir en el "pic fort" de coronavirus que va tenir lloc al centre sociosanitari Federica Montsey de Viladecans.

















Concretament se li va preguntar: Quina és la situació del Centre Sociosanitari Frederica Montseny de Viladecans davant el confinament en dues plantes de centre per coronavirus?





I a això la consellera Vergés va contestar: "Com ja sabreu, Federica Montseny, va tenir un pic de casos positius i per tant un elevat nombre que ens va obligar a actuar sobre la residència. Per tant, la millor manera d'actuar va ser separar i sectoritzar els pacients en la residència perquè no anés a més. Des de la Regió Sanitari de la Metro Sud estan seguint amb especial atenció i s'està treballant molt bé amb el Departament d'Afers Socials i Famílies i amb la Direcció d'aquest centre, com no pot ser d'una altra manera, quan hi ha casos de positius en residències perquè sabem que hi viuen persones vulnerables".









Aquells que titllaven de "alarmisme" o de "fake news" la infomació feta publica per VILAPRESS tenen en aquesta resposta de la pròpia consellera de Sanitat de la Generalitat la total veracitat d'allò publicat.





Seguirem informant ...