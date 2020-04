Montero: "Espanya no començarà l'activitat turística fins que sigui extraordinàriament segura"

El sector turístic no tornarà a reprendre la seva activitat fins que es garanteixi que es pot desenvolupar amb condicions "extraordinàriament" segures, segons ha avançat la portaveu de Govern i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.









"El nostre país no començarà l'activitat turística fins que sigui extraordinàriament segura tant per a les persones que viuen a Espanya com els que vénen a visitar-nos", ha remarcat la ministra aquest divendres durant una roda de premsa telemàtica des de la Moncloa.





Ha admès que encara no se sap com es comportarà l'obertura de fronteres perquè això també dependrà de l'origen dels turistes que vinguin a país.





Montero ha assenyalat que per aixecar les fronteres s'ha de comptar amb l'homogeneïtat i coordinació dels països que es trobin en la mateixa situació, al temps que ha reclamat que l'estratègia de desescalada que abordi la Unió Europea hauria de tenir a l'turisme com un dels focus centrals.





La ministra ha assenyalat que el turisme és un sector "especialment castigat" per la pandèmia del coronavirus davant les mesures de restricció de moviment per frenar la seva expansió. En aquest sentit, ha remarcat que el Govern central treballarà de "manera especial" i planificada en com protegir un dels sectors que aporten més riquesa al PIB nacional.









Montero ha defensat que Espanya és un dels països que compta amb un dels millors sistemes sanitaris del món, un element "de sobres conegut" pels turistes i que fins i tot s'ha convertit en un reclam per a molts dels que visiten el país.





"Saben que el fet d'estar al país implica que si tenen algun problema de malaltia tindran un sistema sanitari universal i potent, que els va atendre amb les màximes dosis de qualitat i amb criteri científic tècnic", ha remarcat.