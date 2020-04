El turisme nacional: única oportunitat per salvar la temporada el 2020

La pandèmia del coronavirus ha paralitzat totes les operacions turístiques internacionals. No només això, sinó que l'Organització Mundial del Turisme (OMT) estima que les arribades de turistes internacionals cauran entre un 1% i un 3% el 2020, la qual cosa suposarà una pèrdua d'entre 30.000 i 50.000 milions de dòlars per al sector.





Per aquest motiu segons les dades recollides per Bookingfax, la immensa majoria de professionals esperen que sigui el turisme nacional el que salvi la temporada de 2020. Gairebé un 80% dels enquestats per la firma opinen que les destinacions domèstics seran la taula de salvació de les agències de viatges.









Preguntats sobre quina és l'orientació que donaran als seus productes de vacances, les opcions més destacades són l'oferta hotelera, d'una banda (52,5%), i les experiències en destinació (50,6%). L'opció que més pes perd són els paquets d'operadors turístics, amb un 34,8%.





A més, un altre apartat de l'enquesta s'interessava per les destinacions que donaven més seguretat de cara a l'estiu. Per ordre de més a menys confiança, les destinacions que destaquen les agències són Cadis, Canàries, Costa d'el Sol, Costa Brava i, finalment, Balears.