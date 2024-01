La Sagrada Família és un dels atractius turístics de Barcelona. Foto: Europa Press

El nombre de turistes que ha rebut Espanya el 2023 supera els 84 milions, per sobre de les xifres rècord del 2019, segons les previsions del Ministeri d'Indústria i Turisme , amb una despesa de més de 108.000 milions d'euros .

Així ho ha fet públic el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu , al balanç de l'acompliment de la indústria turística espanyola al llarg del 2023.

L'exalcalde de Barcelona ha detallat que l' arribada de turistes internacionals hauria aconseguit superar la xifra rècord del 2019 , un any abans de la pandèmia, en un 1%, a més de ser un 19% més alta que el 2022, unes xifres que es confirmaran i ampliaran a començaments de febrer amb dades de l'Institut Nacional de l'Estadística (INE).

Pel que fa a la despesa, Hereu ha destacat que aquesta ha crescut a un ritme més alt que l'arribada de turistes. Així, aquests 108.000 milions d'euros previstos suposen un increment del 17,4% sobre les dades del 2019 i el 23,8% més que l'any anterior.

Així, aquests 108.000 milions d'euros suposen "una magnífica injecció de prosperitat" per a l'economia espanyola, per sobre de la dada (el nombre de turistes) que "històricament havia estat la més rellevant", ja que ara l'ambició de la indústria és aconseguir avançar de manera qualitativa i no tant en quantitativa.

Amb aquestes dades, Hereu ha ressaltat que el Govern deixarà de prendre com a mesura de referència les dades del 2019, destacant que la pandèmia és "un cicle ja superat" i que "feliçment" s'ha deixat enrere .

El titular de Turisme ha expressat que el 2023 "significa un any rècord en el desenvolupament del turisme a Espanya", destacant les "variables que més interessen", com són la "prosperitat, l'ingrés turístic a Espanya i la generació d'ocupació".

Hereu també ha pronosticat que per al 2024 continuï la "senda de prosperitat a través del turisme". Per al primer quadrimestre de l'any, que inclou Setmana Santa, es preveuen 23,2 milions de turistes internacionals (+10,8%) i més de 30.432 milions d'euros de despesa (+18,5%).

Així mateix, ha posat en valor les bones dades amb què ha tancat l'any l'ocupació turística, que va acabar amb el nombre més gran d'afiliats de la sèrie històrica, segons dades de Turespaña, i suposava el 12,5% del total d'afiliats de l'economia del país a finals de desembre.

Sobre el futur de la indústria turística d'Espanya, el ministre ha assenyalat que passa per atraure el turista d'altres continents. "Europa ha estat sempre una banca fonamental, que la seguirem mantenint", però apostarà per l'atracció de turistes de més llarg radi dins de la "batalla pel valor afegit".

En aquesta línia, ha destacat que el turista que ve d´un altre continent, "per l´esforç que fa", valora molt positivament la "gastronomia, la cultura i la qualitat dels allotjaments". Tot i això, ha destacat que no es tracta d'oblidar tota la resta, sinó de segmentar "bé" i afegir aquest element