Una hostessa de vol revela les tres claus a l'hora de reservar els bitllets d'avió

Des de temps d'escala adequats fins al moment òptim per volar aquests consells asseguren una experiència més fluida. @blondevoyage

Una hostessa ha compartit els tres errors principals que cometen els nord-americans al reservar les seves butlletes d'avió, advertint que sovint provoquen caos en els viatges.

Caroline, coneguda com a @blondevoyage a les xarxes socials, va delinear inicialment els errors i els consells per corregir-los el 2022. No obstant, el seu vídeo ha ressorgit ara que milions de persones es preparen per reservar butlletes per a les seves properes vacances d'estiu.

"Espero que això faci la teva experiència de viatge una mica més fluida", va declarar l'hostessa de Fort Lauderdale mentre compartia els consells.

La primera errada freqüent en reservar un viatge està relacionada amb el temps d'escala. Segons Caroline, molts viatgers no paren atenció al temps entre les seves connexions, cosa que sovint resulta en estrès innecessari.

"Si estàs reservant un vol amb escala, assegura't de deixar almenys dues hores entre els vols", va dir, assenyalant que els vols sovint es poden endarrerir durant les èpoques de més trànsit a l'estiu. A més, va aconsellar als viatgers internacionals deixar tres hores entre els vols, cosa que els donaria prou temps per passar per la duana abans d'abordar el segon tram.

Caroline va advertir que molts proveïdors de tercers només deixen 30 minuts per a la connexió.

En segon lloc, Caroline va dir que molts cometen l'error de reservar vols a la tarda o al vespre. L?empleada de l?aerolínia va instar tots els espectadors a comprar bitllets d?avió per al matí d?hora, ja que hi hauria menys probabilitat de retards.

"Sé que no vols despertar-te a les 3 del matí per agafar un vol a les 5 am", va afirmar. "Però et prometo que com més aviat sigui el teu vol, tot anirà més fluid".

El tercer i darrer error que cometen els viatgers és no descarregar l'aplicació de l'aerolínia tan aviat com reserven una butlleta en línia. "T'ajudarà molt mentre viatges per l'aeroport", va assegurar Caroline, dient que aquest truc fa que la preparació per a qualsevol vol sigui molt més senzilla.

"Pots esbrinar si hi ha retards i obtenir informació sobre el teu vol de connexió i en quina porta està", va dir. "Hi ha molta informació".