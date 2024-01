Polèmica a Itàlia: la directora d'un museu compara la ciutat de Florència amb una "prostituta"

Florència, Pexels

La directora de la Galeria de l'Acadèmia de Florència, Cecilie Hollberg, ha desencadenat aquest dimarts la polèmica després de comparar aquesta localitat italiana amb una "prostituta" en relació amb la situació a la ciutat arran del turisme de masses.



Hollberg ha dit durant una roda de premsa que “quan una ciutat es converteix en prostituta, després és molt difícil que torni a ser verge”. "Si no es posa un fre total ara, ja no hi haurà esperances", ha asseverat, si bé posteriorment ha demanat disculpes per les declaracions. "No volia ofendre ningú, menys els florentins", ha matisat, segons ha recollit l'emissora italiana Rai.



En aquest sentit, ha posat èmfasi en la bellesa de Florència i ha manifestat la necessitat d'aconseguir que "tornin els seus habitants i no sigui aixafada pel turisme".



Tot i això, ha lamentat que "ja és massa tard" per revertir l'efecte del turisme.



El ministre de Cultura italià, Gennaro Sangiuliano, ha descrit els seus comentaris com una "ofensa per a tota itàlia" i ha anunciat que estudiarà totes les mesures apropiades ateses les circumstàncies.



L'exprimer ministre italià Matteo Renzi, que va ser alcalde de Florència, ha recalcat que hi ha la possibilitat de la directora del museu, que va néixer a Alemanya, hagi de presentar la dimissió.



Amb uns 380.000 habitants i més de cinc milions de turistes cada any, la ciutat de Florència és una de les més visitades d'Itàlia. La historiadora va accedir al càrrec el 2015 després de desenvolupar la seva carrera en gran mesura a Alemanya.