Els autònoms cobraran la devolució de la quota de març en la segona quinzena de maig

La quota cobrada al març als autònoms serà retornada a la segona quinzena de maig, segons la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).









La TGSS ha explicat en una publicació del seu compte de Twitter que actuarà d'ofici en la devolució d'aquestes quotes d'autònoms quan es superposen amb la prestació extraordinària per cessament d'activitat sense que aquests treballadors hagin de sol·licitar-ho.





En aquest sentit, el president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, ha indicat que "és per coses com aquestes per les que al març demanàvem la suspensió de la quota", ja que els autònoms no estan "per prestar als l'Estat i que l'hi retorni dos mesos més tard".





A més, ha ressaltat "el fàcil que hagués estat fer-ho a l'inrevés", pel que espera que "aprenguin de l'error" i a l'abril "suspenguin per a tots i cobrin el juny a qui correspongui pagar".





Els autònoms van abonar la quota de març, tot i que el dia 17 d'aquest mes començava el període per sol·licitar la prestació extraordinària per cessament d'activitat.





Fins al 15 d'abril, un total de 1.016.670 treballadors per compte propi ha sol·licitat la prestació extraordinària de cessament d'activitat a les mútues col·laboradores de la Seguretat Social. Segons el Ministeri Inclusió, Seguretat Social i Migracions, s'ha aprovat el 97,3% de les sol·licituds tramitades.