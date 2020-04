Els autònoms cobren la prestació extraordinària pel Covid-19 amb un mes de retard

Els treballadors per compte propi que van sol·licitar la prestació extraordinària i hagin rebut el vistiplau de la Seguretat Social cobraran aquest divendres l'ajuda, un mes després que el Govern espanyol l'anunciés.





El passat 17 de març, el president del Govern central, Pedro Sánchez, va anunciar l'establiment d'una prestació extraordinària, diferent a la cessació d'activitat ordinari, a la qual poden acollir-se aquells autònoms que hagin tancat els seus negocis per la crisi sanitària o que hagin reduït de manera significativa la seva activitat.





Segons les últimes dades del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, al voltant d'un milió d'autònoms han sol·licitat el cobrament d'aquesta prestació, tot i que es preveu que la xifra de beneficiaris acabi rondant els 1,4 milions de treballadors autònoms. Entorn del 98% de les sol·licituds s'estan resolent favorablement.





Els autònoms poden sol·licitar aquesta nova prestació quan la seva activitat quedi suspesa per la declaració de l'estat d'alarma o la facturació dels quals en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.









La prestació tindrà una quantia del 70% de la base reguladora (un mínim de 661 euros), "encara que no s'hagi complert el període mínim per accedir a la prestació per cessament d'activitat" i és compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que es vingués percebent.





La durada és d'un mes, podent-se ampliar fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui. A més, el temps de la seva percepció s'entén com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur.





Aquesta prestació també la poden sol·licitar els professionals autònoms amb treballadors al seu càrrec. En aquest cas, poden tramitar un ERTE i, al mateix temps, accedir a aquesta prestació extraordinària.





Per tenir dret a aquesta prestació no cal tramitar la baixa a la Seguretat Social. L'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registre de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.





Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, podran justificar la reducció de la seva facturació en al menys un 75% "per qualsevol mitjà de prova admès en Dret". Tota sol·licitud haurà d'acompanyar d'una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per tenir dret a aquesta prestació.





El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent a què es va produir la finalització de l'estat d'alarma. Les entitats gestores, d'acord amb la sol·licitud presentada i els documents en el seu cas aportats, ha de dictar la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret a la prestació, i finalitzat l'estat d'alarma es procedirà a revisar totes les resolucions provisionals adoptades . En el supòsit en què es desprengui que l'interessat no té dret a la prestació, s'iniciaran els tràmits per reclamar les quantitats indegudament percebudes.









Per accedir a aquesta nova prestació, la persona beneficiària ha de dirigir-se a la mútua habitual amb la qual tinguin cobertes les contingències professionals, a l'Institut Social de la Marina (ISM) en el cas del Règim Especial de Treballadors de la Mar, o al SEPE en els casos en què tinguin la cobertura amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).





A més dels treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) també pot accedir a aquesta prestació, complint els requisits establerts, els treballadors autònoms agraris inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar les activitats dels quals hagin quedat suspeses amb la declaració de l'estat d'alarma.





També podran accedir a aquesta prestació els autònoms inscrits al RETA, els treballadors autònoms agraris inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agraris i els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar que, no cessant en la seva activitat, hagin vist retallada la seva facturació en el mes natural anterior a què se sol·licita la prestació en al menys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.





Això no obstant, s'estableixen criteris diferents per als treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional inclosos en el sistema especial per a treballadors per compte propi agrari, així com els treballadors de produccions pesqueres, marisqueres o de productes específics de caràcter estacional inclosos en el règim especial de Treballadors de la Mar: a ells se'ls permetrà accedir a la prestació quan la seva facturació mitjana en els mesos de campanya de producció anteriors a al qual se sol·licita la prestació es vegi reduïda en, al menys, un 75% en relació amb els mateixos mesos del la campanya de l'any anterior.





Als autònoms que treballin en activitats d'exhibició cinematogràfica; de producció de programes de televisió; de distribució cinematogràfica i vídeo; d'enregistrament de so i edició musical; en arts escèniques o a les seves activitats auxiliars, en la creació artística i literària i en la gestió de sales d'espectacles, sempre que no hagin cessat la seva activitat, se'ls exigirà, per tenir dret a la prestació, que la seva facturació en el mes natural anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda en al menys un 75% en relació amb l'efectuada en els 12 mesos anteriors per tenir dret a la prestació.