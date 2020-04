El Govern espanyol aprova aquest dimarts l'ajornament d'impostos al 20 de maig per alleujar a pimes i autònoms

El Govern espanyol preveu aprovar en el Consell de Ministres d'aquest dimarts un Reial decret per establir l'ampliació dels terminis de presentació i pagaments de declaracions trimestrals d'impostos (IVA, IRPF i Societats) perquè els autònoms i les pimes amb una facturació inferior a 600.000 euros els puguin presentar fins al 20 de maig, en comptes del mes d'abril, segons han confirmat fonts governamentals.





A més, està previst que la norma facilitarà que els autònoms puguin renunciar a sistema de mòduls i tributin pel d'estimació directa, al costat de modificacions en l'Impost de Societats.





La portaveu del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ja va avançar aquestes mesures en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres extraordinari de divendres passat, en què va indicar que el Govern espanyol estava treballant per ampliar els terminis i la presentació dels pagaments tributaris, monitoritzant la situació econòmica i les circumstàncies i problemes que van sorgint.





En concret, el termini màxim de presentació de les declaracions d'aquest trimestre es passa al 20 de maig d'aquest any, davant el 20 d'abril previst inicialment, i el termini per a les domiciliacions serà fins al 15 de maig, quan fins ara estava previst que el termini vencés aquest dimecres, 15 d'abril.





A més, en les declaracions ja presentades amb domiciliació en compte, no s'efectuarà el càrrec fins al 20 de maig, segons han informat fonts coneixedores de les mesures, que s'aplicaran de manera exclusiva a aquelles empreses amb un volum de facturació inferior a 600.000 euros , ja que per a la resta seguirà sent el 20 d'abril de 2020 el termini de presentació.









El termini de per a la declaració de l'IVA va començar el passat 1 d'abril i acabava el proper 20 d'abril, a l'igual que el d'IRPF i Societats, tot i que el termini per a la domiciliació vencia aquest dimecres, 15 d'abril, per la qual cosa el Govern central dóna un marge d'un mes per a la presentació, pagament i domiciliació dels impostos.





SISTEMA D'ESTIMACIÓ DIRECTA PER AUTÒNOMS





De la mateixa manera, s'aprovarà que autònoms i pimes puguin renunciar al sistema de mòduls i puguin tributar pel d'estimació directa, segons anunci la ministra.





Les persones físiques que estan en el sistema d'estimació objectiva podran realitzar ara la renúncia a la mateixa només per a aquest any i no per a tres com està establert actualment, i realitzar els pagaments del trimestre pel règim d'estimació directa simplificada.





Per als que no renunciïn i romanguin en estimació objectiva, s'habilitarà un sistema que permeti reduir del rendiment net els dies que hagi estat tancat l'establiment.





Per la seva banda, per a les societats es podrà realitzar ara el canvi en el sistema de càlcul dels pagaments fraccionats.





Aquestes noves mesures de prolongació dels terminis se sumen a la moratòria de sis mesos, els tres primers sense interessos, aprovada a mitjans de març per a l'ajornament de fins a 30.000 euros en impostos d'autònoms i pimes amb una facturació de fins a sis milions d'euros , ia la moratòria de les quotes a la Seguretat Social, també de sis mesos, aprovada a finals de març per a empreses i autònoms.





LES ORGANITZACIONS DEMANEN AJORNAR-LO A JULIOL





Des del sector, l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i el Consell General d'Economistes, entre altres, han remès en les últimes setmanes diverses cartes a la ministra exigint la prolongació del termini d'impostos, així com el Cercle d'Empresaris i les organitzacions d'autònoms (ATA, UPTA i UATAE) i fins i tot el Defensor del Poble va atendre la petició instant a Hisenda a allargar els terminis d'abril a maig en l'IVA i l'IRPF a pimes i autònoms, al costat de la pròrroga al 30 de setembre de la Campanya de la Renda, petició realitzada també per Gestha.





Precisament, després de la reunió mantinguda aquest dilluns pel Ministeri de Treball i les principals organitzacions d'autònoms (ATA, UPTA i UATAE), els autònoms han advertit de la necessitat "urgent" de mesures.





ATA ha reclamat que les obligacions tributàries del primer trimestre s'han ajornar al 20 de juliol, data en la qual es presenta el segon trimestre, a aquesta petició s'ha sumat UPTA. Les organitzacions demanen una moratòria de lloguer també per als locals, així com l'abonament de les prestacions extraordinàries.





A la reunió s'ha informat de la creació d'una taula de la feina autònom, en què es preveu que els contactes es mantinguin setmanalment per abordar les següents fases de la crisi sanitària del coronavirus i s'elabori una agenda comuna amb l'objectiu d'impulsar la activitat dels autònoms.