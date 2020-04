Instruccions per demanar l'ajornament d'impostos de pimes i autònoms

L'Agència Tributària ha publicat aquest dilluns a la seva pàgina web les instruccions per sol·licitar ajornaments d'impostos de pimes i autònoms, d'acord amb el que preveu el reial decret-llei aprovat a mitjans del mes passat





D'acord amb aquesta norma, les empreses i autònoms poden ajornar des del passat 13 de març i fins al 30 de maig, ambdós inclosos, fins a 30.000 euros en el pagament d'impostos durant sis mesos, amb tres mesos de carència, el que segons el president de Govern, Pedro Sánchez, tindrà un impacte de 14.000 milions d'euros.





Els ajornaments tributaris es concediran per un termini de sis mesos, però les empreses tindran l'opció de tornar els diners als tres i no abonar res en interessos. A més, les pimes i els autònoms podran sol·licitar l'ajornament per conceptes que fins ara tenien la consideració de inajornables.





Així, es permetrà ajornar les retencions de l'IRPF, quotes repercutides d'IVA i pagaments fraccionats de l'impost sobre societats. La norma inclou també l'ajornament extraordinari del calendari de reemborsament en els préstecs concedits per la Secretaria General d'Indústria i Pime, de manera que els beneficiaris de concessions dels instruments de suport financer a projectes industrials poden sol·licitar l'ajornament del pagament de principal o interessos de l'anualitat en curs.





En una entrada al seu pàgina web, l'Agència Tributària ha publicat, amb caràcter provisional, les instruccions per als contribuents que vulguin acollir-se a les mesures de flexibilització, que passen per presentar pels procediments habituals l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant, com amb qualsevol ajornament, l'opció de "reconeixement de deute".









A continuació han d'accedir al tràmit 'presentar sol·licitud', dins de l'apartat d'ajornaments de la seu electrònica de l'AEAT, i omplir els camps de la sol·licitud. Per acollir-se a aquesta modalitat d'ajornament l'AEAT explica que és "molt important" que es marqui 'sí' la casella "sol·licitud acollida a l'article 14 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per respondre a l'impacte econòmic del Covid-19 ".





En marcar aquesta casella, en l'apartat de la proposta de pagament apareixerà el següent missatge: "sol·licitud acollida al Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del Covid- 19."





En cas que es marqui 'no' a la casella "sol·licitud acollida a l'article 14 de Reial decret llei 7/2020, de 12 de març, pel qual s'adopten mesures urgents per a respondre a l'impacte econòmic del Covid-19" la sol·licitud es tramita com una sol·licitud d'ajornament o fraccionament subjecta als termes generals de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i no al que estableix el Reial decret llei esmentat, amb independència del que indiqui a la motivació de la seva sol·licitud.





Per la seva banda, en els camps referits a identificació de l'obligat tributari, deutes a ajornar i dades de domiciliació bancària, no hi ha cap peculiaritat.





L'Agència Tributària explica que el sol·licitant que pretengui acollir-se a la flexibilització establerta en el Reial decret llei de prestar especial atenció a determinats camps. Així, en "tipus de garanties ofertes" cal marcar l'opció "exempció", a "proposta de terminis, nombre de terminis" cal incorporar el número "1", a "periodicitat" marcar l'opció "no procedeix" i en "data primer termini" s'ha d'incorporar la data corresponent a explicar un període de sis mesos des de la data de fi de termini ordinari de presentació de l'autoliquidació, havent de finalitzar el termini en dia 5 o 20.





Per exemple, si es presenta una autoliquidació mensual que venç el 30 de març, la data a incloure seria 2020.10.05. Després de signar i enviar la sol·licitud, apareixerà un missatge confirmant que s'ha donat d'alta correctament en el sistema.





Si la sol·licitud compleix els requisits establerts en la norma, l'AEAT explica que el termini de pagament serà de 6 mesos, no es meriten interessos de demora durant els primers 3 mesos de l'ajornament, mentre que si no es compleixen les condicions, la sol·licitud de ajornament podrà ser objecte, segons correspongui, d'inadmissió, denegació o concessió, en els termes i condicions propis de la tramitació ordinària dels ajornaments de pagament, prèvia a l'entrada en vigor de Reial decret llei.