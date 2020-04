Catalunya no descarta revertir el seu pla perquè els nens surtin de casa

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha defensat mantenir molta prudència i no enviar missatges massa optimistes, perquè el nombre de casos és molt elevat, i el risc de rebrot, molt gran: "Fa cinc dies que ens trobem en el pic, però això no vol dir que ens haguem de relaxar".













Per aquest motiu ha dit que, tot i que treballen per relaxar la situació permetent una sortida controlada dels nens, no descarten haver de revertir-: "Si en algun moment veiem que hi ha un rebrot, ens trobarem per enrere".









No obstant això, sobre l'oposició de Govern central a que Catalunya prengui decisions sobre aquest tema al marge del ministeri de Sanitat, ha assenyalat: "No m'imagino una situació on es vulgui impedir clarament unes decisions sustentades científicament" .7





Segons la consellera, amb la crisi del coronavirus, moltes coses de les que es feien abans no es podran fer igual: "Ens hem de posar al cap que no tindrem una normalitat com la d'abans mai més".





Així s'ha pronunciat la titular de Salut en una entrevista a Rac 1, on ha dit que la nova normalitat la construirà la societat sobre la base de com s'està responent com a societat i en base a ser conscients dels riscos.





"Si ho fem bé, és probable que passem a un altre escenari més endavant on puguem tornar a fer el que tant ens agrada, som una societat molt social", i ha afegit que la nova normalitat pot ser que s'assembli a la d'abans, però la realitat del dia a dia canviarà.





En aquest sentit, ha dit que els avis van viure un context molt dur amb la Guerra Civil i la postguerra, que van canviar la seva forma de viure i entendre la vida, i creu que a la societat d'ara li passarà d'alguna manera el mateix: " aprendrem a valorar aquelles coses que sí que són imprescindibles ".





Preguntada per si es podrà anar a la platja o a concerts, ha insistit en donar temps a l'evolució de la pandèmia perquè passaran molts mesos, i sobre si podrà haver cavalcades de Reis, ha respost: "Crec que les hi haurà, i que tot tornarà més o menys. Però ens hem de posar al cap que això durarà mesos ".