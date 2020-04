Luis Enrique: "L'actitud dels polítics és lamentable"

El seleccionador nacional de futbol, Luis Enrique Martínez, va deixar aquest divendres la seva opinió sobre la crisi del coronavirus, una dura situació de la qual confia sortirà una societat millor i en què va criticar l ' "actitud lamentable dels polítics", al temps que va reconèixer que arribarà el moment de "buscar culpables".









"No estic contínuament sobre de les notícies perquè no són gens favorables. Estan plenes de queixes, de crítiques. Veig l'actitud lamentable de tots els polítics, els que governen i els que no, els que estan a l'oposició. Només pensen en els seus interessos o al menys això és el que em transmeten. és gairebé millor no mirar ", ha apuntat en una conversa d'Instagram amb La Bicicleta Café Castelló CC.









A més, el tècnic de 'la Roja' es va referir a la recerca de responsables en el moment oportú, un cop se superi la pandèmia de COVID-19. "El sentir que un té del que ha anat succeint tot i que havia exemples propers que vaticinaven per on anàvem a anar, 15 dies abans es veien moltes coses a Itàlia. Cal buscar culpables però no ara, ara cal buscar solucions . Ja arribarà el moment de buscar culpables ", va afirmar.





"Tant de bo això servís per canviar la idea dels que ens governen. És igual qui governi, interessa com governar i què faig quan arribo i no el que vaig prometre. Les últimes dues eleccions ja no vaig anar a votar. És igual, no van a complir el que diuen, importa la cursa per ser president de govern i després pactar amb qui faci falta ", ha afegit.





L'exfutbolista va reconèixer que la situació actual és de "pel·lícula de terror" però va confiar en la capacitat de l'ésser humà de "adaptar-se", al temps que va explicar que no deixa de pensar en els que pateixen aquesta malaltia en primera línia. 'Lucho' va conversar especialment sobre ciclisme, la seva gran afició després de el futbol, a més de proves de resistència i triatló.





"El meu primer repte va ser baixar de 40 minuts en els 10 quilòmetres, després la primera mitja marató a Brisbane i després la marató, a Nova York", va afirmar. "Després la bici. Quan surto amb bicicleta em sento jove. Et mantens en forma, veus paisatges, coneixes gent, no és un esport d'impacte per lesions", ha apuntat.





D'altra banda, Luis Enrique va reconèixer que afrontava amb il·lusió l'estiu d'Eurocopa de futbol. "Estem a expenses del que passa a la societat. A veure quan posen els nostres partits, per a aquest estiu anàvem a jugar un Europeu que em feia molta il·lusió però haurà de ser l'any següent. Té el seu costat positiu, com per als jugadors joves . No afavoreix tant als veterans ", ha tancat.