La RFEF permet jugar a l'estiu i aclareix el panorama europeu

La Comissió Delegada de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha donat el seu vistiplau al fet que l'actual temporada al futbol professional, detinguda per la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, pugui finalitzar més enllà del 30 de juny, i a més va aclarir els possibles escenaris per jugar l'any que ve en competició europea si LaLiga Santander no es reprèn o no pogués acabar.





"S'autoritza la pròrroga excepcional de les dates de finalització de l'actual temporada i inici de la pròxima més enllà del 30 de juny", va assenyalar la RFEF aquest dijous després de la reunió de la Comissió Delegada.





A més, la Comissió Delegada va manifestar la seva postura respecte a les classificacions europees en el cas que no es pugui reprendre la competició. "La decisió es prendrà en el moment que ho sol·liciti UEFA d'acord amb la classificació de la darrera jornada de Primera Divisió en igualtat de nombre de partits disputats pels 20 equips", ha indicat.









Així, a la Lliga de Campions anirien els quatre primers classificats de Primera Divisió "en aquest moment" i a la Lliga Europa el cinquè i el sisè classificats, "més un dels dos finalistes de la Copa del Rei", Athletic o Reial Societat.





En aquest moment, el FC Barcelona, el Reial Madrid, el Sevilla i la Reial Societat serien els agraciats amb el bitllet 'Champions', mentre que el Getafe i l'Atlètic anirien a la Lliga Europa al costat del futur campió de Copa. Igualment, es dóna la circumstància que realistes i 'blaus' estan empatats a punts (46) i només han jugat un cop entre ells, amb victòria dels de José Bordalás al Reale Arena per 1-2.





A més, cal veure què passa amb la Copa del Rei. D'aquesta manera, "si s'ha jugat la final", el campió es classificaria per a la Lliga Europa i si aquest estigués ja classificat per a competició europea per la Lliga, com és el cas actual de la Reial Societat, el seu bitllet seria per al setè en el torneig domèstic, actualment el València.





Mentre que "si no s'ha jugat la final" i els dos finalistes estan entre els sis primers de LaLiga Santander també aniria el setè, i si un dels dos no ho estigués, es classificaria l'altre també. Si cap dels dos finalistes està entre els sis primers, la plaça seria el que millor posició ostentés en la competició de lliga.