Fins a 53 sacerdots han mort a Espanya per coronavirus

Almenys 53 sacerdots han mort a Espanya com a conseqüència del coronavirus COVID-19, segons el recompte fet amb dades de 56 de les 70 diòcesis espanyoles, a data d'aquest dijous 16 d'abril, i actualitzacions d'algunes diòcesis a divendres 17 d'abril.









De les diòcesis consultades, Madrid és la més afectada, amb un total de 100 sacerdots contagiats amb diversa gravetat, dels quals han mort 9 confirmats per coronavirus. En total, des del 11 de març, en el marc de la pandèmia, han mort 28 sacerdots en la diòcesi de Madrid, segons han informat fonts de l'arquebisbat.





La segona diòcesi més castigada pel COVID-19 és la de Pamplona-Tudela, on han mort per aquesta causa un total de 7 sacerdots, seguida de Ciutat Real, on han mort 5 sacerdots per coronavirus; Palència, on han mort quatre sacerdots diocesans i un religiós, i la Rioja, on han mort quatre sacerdots, segons han informat les respectives diòcesis.





D'altra banda, en cadascuna de les diòcesis de Barcelona, Getafe, Oviedo i Valladolid han mort tres sacerdots; a Sigüenza-Guadalajara, dos sacerdots morts tenien coronavirus, i en Astorga, han mort també dos sacerdots per aquesta causa. A València va morir per COVID-19 el vicari episcopal territorial de la Rectoria II de l'arxidiòcesi. Així mateix ha mort un sacerdot a les diòcesis de: Vitòria, Santiago de Compostel·la, Màlaga, Orense, Solsona i Ciutat Rodrigo, segons han confirmat els bisbats.





Mentrestant, no hi ha cap mort de sacerdots confirmat per coronavirus a les diòcesis de: Mondoñedo Ferrol, Tui Vigo, Lugo, Bilbao, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Urgell, Tortosa, Àvila, Sòria, Segòvia, Burgos, Lleó, Zamora, Tarragona , Jaca, Osca, Terol, Saragossa, Tarazona, Sogorb-Castelló, Oriola-Alacant, Cartagena, Mallorca, Eivissa, Guadix, Càceres, Mèrida-Badajoz, Plasencia, Toledo, Albacete, Alcalá d'Henares, Almeria, Asidonia-Jerez, Granada , Huelva, Cadis i Ceuta i Canàries. Tampoc ha mort cap dels capellans incardinat a l'Arquebisbat Castrense.





En la majoria de les diòcesis hi ha sacerdots contagiats i ingressats per COVID-19, algun d'ells a l'UCI, i també casos de sacerdots que l'han superat i ja es troben a casa. Des de les diòcesis, asseguren que segueixen "resant per l'eradicació" de la pandèmia del coronavirus i "per l'ànima de tots els que han mort", tal com assenyalen des de l'Església de Tarazona.