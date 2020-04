El Vaticà envia equipament sanitari a Síria, Jerusalem, Betlem i Gaza per lluitar contra el Covid-19

El Vaticà ha donat respiradors a hospitals de Síria, Jerusalem i Betlem i equips de diagnòstic a Gaza perquè aquestes zones puguin afrontar la pandèmia i assistir millor a les persones contagiades per coronavirus.













Segons ha informat l'oficina de premsa del Vaticà, la donació ha estat canalitzada a través de la Congregació per a les Esglésies Orientals que ha instituït un fons d'emergència seguint les instruccions del Papa, després de la sol·licitud de les nunciatures apostòliques. A més, està en estudi les peticions d'ajuda provinents d'altres llocs.









Es tracta en concret de deu respiradors pulmonars que seran enviats a tres hospitals de Síria, en col·laboració amb la Fundació AVSI, una de les organitzacions internacionals que operen en aquest país i que col·labora amb tres centres en el projecte Hospitals oberts.





L'assistència per combatre en els centres hospitalaris la infecció també arribarà a Terra Santa. El Vaticà ha donat al seu torn tres respiradors que seran destinats a l'hospital San Giuseppe de Jerusalem. Per la seva banda, Gaza rebrà equips per a realitzar la prova diagnòstica i s'oferirà una "contribució extraordinària" a l'hospital Holy Family de Betlem, segons ha informat el Vaticà.





D'altra banda, la Congregació per a les Esglésies Orientals ha garantit l'ajuda que cada any destina a les escoles i a les universitats catòliques i als programes de suport als desplaçats de Síria i l'Iraq i als refugiats al Líban i Jordània. Si bé, segons ha apuntat el Vaticà, s'estigui vivint un moment d ' "incertesa econòmica".





D'aquesta manera, la Congregació per a les Esglésies Orientals ha instituït un Fons d'Emergència seguint les directrius de el Sant Pare l'objectiu és "no deixar sols els que pateixen" i als més pobres en la lluita contra l'emergència mundial causada pel coronavirus.





La contribució arriba gràcies a la col·laboració de l'associació catòlica per al Pròxim Orient (CNEWA) i altres agències que composen la Reunió d'Obres d'Ajuda a les Esglésies Orientals (ROACO), el que permetrà garantir algunes donacions.





A més també es comptarà amb els diners que sigui recaptat durant la tradicional col·lecta en favor dels cristians de Terra Santa que se celebra normalment en divendres Sant, però que ha estat ajornada fins al setembre perquè no es vegi afectada per la situació d'emergència sanitària i econòmica que ha provocat la pandèmia de coronavirus.





El prefecte de la Congregació per a les Esglésies Orientals, el cardenal Leonardo Sandri, va posar èmfasi aquest any en la importància que els catòlics siguin "solidaris". "Terra Santa és el lloc físic en el que Jesús ha viscut aquesta agonia i aquest sofriment transformant-los en acció redemptora gràcies a un amor infinit", ha assenyalat el cardenal Sandri en una carta signada el passat 26 de febrer de 2020, Dimecres de Cendra.





La tradició de la col·lecta va començar el 1974, en vigílies del Jubileu i en ple clima de la renovació postconciliar de l'Església, quan el Papa Pau VI va convidar els catòlics de tot el món a oferir una ajuda concreta a les esglésies d'aquesta regió tan assotada, amb la seva Exhortació Apostòlica Nobis in ànim.