Gairebé dos milions de famílies percebran la renda mínima que li costarà a l'Estat 5.000 milions d'euros

L'esborrany que ultima el Ministeri de Seguretat Social rebaixa sensiblement la quantia de la prestació que havia proposat la Vicepresidència de Drets Socials, atès que s'ha forçat a tramitar amb més rapidesa de la que pretenia el ministre José Luis Escrivá.





En aquest document un dels requisits és la renda per unitat familiar, alhora que estableix trams per renda (ingressos) per evitar que es percebi o tota l'ajuda (prestació) o cap.





















ELS TRAMS DE LA RENDA MÍNIMA





En el primer tram de la renda mínima es situarien els que es troben en pitjor situació econòmica, que ingressarien el 80% de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples ( IPREM ), la quantia en 2020 és de 537,84 euros al mes.









I en el segon tram s'afegiria un complement de 1.200 euros a l'any per fill a càrrec, amb un màxim de tres.





És a dir:





1) 430,27euros: Una família d'una persona.

2) 530.27 euros: Una família amb un fill.

3) 630,27 euros: Una família amb dos fills.

4) 730,27 euros: Una família amb tres fills o més.





El Ministeri ha xifrat les llars que percebran aquesta "renda mínima" en 1,8 milions de llars, el que vindria a superar el milió de famílies que va anunciar el ministre Escrivà i van confirmar fonts de Presidència de Govern.





L'esborrany de la disposició té per objectiu reduir la pobresa severa fins a en un 60%, deixant la seva taxa en el 2,7%, el que situarà a Espanya vuit dècimes per sota de la mitjana de la Unió Europea. Entenent per pobresa severa, segons la taxa AROPE i la Estratègia Europa 2020 les persones en risc de pobresa i / o exclusió social que es troben en alguna de les tres situacions que es defineixen a continuació.





1) Persones que viuen amb baixos ingressos (60% de la mitjana de l'ingrés equivalent o per unitat de consum en l'any anterior a l'entrevista).

2) Persones que pateixen privació material severa (4 dels 9 ítems definits).

3) Persones que viuen en llars amb una intensitat d'ocupació molt baixa (per sota del 20% de total del seu potencial de treball en l'any anterior a l'entrevista).





La mancances materials greus és la proporció de la població que viu en llars que no tenen almenys quatre conceptes dels següents:





1) No es pot permetre anar de vacances a l'almenys una setmana a l'any.

2) No es pot permetre un àpat de carn, pollastre o peix a l'almenys cada dos dies.

3) No es pot permetre mantenir l'habitatge amb una temperatura adequada.

4) No té capacitat per afrontar despeses imprevistes (de 650 euros).

5) Ha tingut retards en el pagament de despeses relacionades amb l'habitatge principal (hipoteca o lloguer, rebuts de gas, comunitat ...) o en compres a terminis en els últims 12 mesos.

6) No es pot permetre disposar d'un automòbil.

7) No es pot permetre disposar de telèfon.

8) No es pot permetre disposar d'un televisor.

9) No es pot permetre disposar d'una rentadora.



Una de les principals novetats és que la mesura planteja un sistema de renda mínima a nivell estatal que sigui compatible amb salaris baixos, per així no desincentivar la participació en el mercat laboral.

Aquest projecte de renda mínima, elimina la condició de ser aturat de llarga durada o estar inscrit al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) , de tal manera que l'ajut sigui compatible amb l'ocupació fins a un cert llindar de sou, que per ara no quantifica.





Aquest model ja s'ha demostrat efectiu al País Basc. Permetria reduir els desincentius a participar en el mercat laboral i evitaria alterar les xifres d'atur, ja que els beneficiaris no haurien de inscriure's com a aturats per poder percebre l'ajut.





A L'AIRE EL FINANÇAMENT DE LA RENDA MÍNIMA





La mesura no ve acompanyada d'una memòria econòmica, però els experts calculen que tindrà un cost per a l'Estat superior als 5.000 milions d'euros.













Els tècnics de Seguretat Social reconeixen que el fet que hagi de ser una mesura permanent, com ha defensat, José Luis Escrivá, fa que es converteixi en estructural i no en un desemborsament momentani i circumscrit a aquesta crisi i el govern haurà de buscar una via de finançament permanent.





CONEIX COM ÉS LA RENDA DE GARANTIA D'INGRESSOS DEL PAÍS BASC





El Govern basc ha estat el primer a avançar la Renda de Garantia d'Ingressos (RGI) als seus ciutadans amb l'objectiu d'ajudar als seus habitants. Per evitar una catàstrofe econòmica, el Partit Nacionalista Basc (PNB) i el Partit Socialista (PSOE) van augmentar els fons per ajudar les famílies amb menys recursos bàsics i aquesta mesura ha estat un èxit.





La Renda de Garantia d'Ingressos consisteix a ajudar les persones i famílies que no tenen recursos per subsistir i, també a aconseguir una sortida laboral. Les persones que poden rebre aquest ajut poden ser "persones sense feina, treballadors amb pocs recursos, pensionistes, perceptores d'un altre tipus de pensions, immigrants sense permís de residència, etc.", segons recull el Servei Basc d'Ocupació .













Les persones que vulguin sol·licitar aquest ajut han de complir els següents requisits: Estar empadronat al País Basc durant al menys 3 anys, ser major de 23 anys, portar a mínim un any vivint en la mateixa llar, tenir ingressos inferiors a la quota de la RGI, tenir només una propietat, no haver patit un ERTO, no tenir antecedents penals i estar inscrit al Servei d'Ocupació Basc.





Segons l 'Avaluació de l'Impacte d'un règim de Renda Mínima al País Basc', la RGI portada pel Govern Basc està funcionant i, alhora, no retarda la recerca de feina. L'ajuda oscil·la entre els 650 € i 950 € a el mes i varia segons el nombre de membres familiars.





GRÀFIC D'EVOLUCIÓ DE PRESTACIONS A ESPANYA