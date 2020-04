Gerro d'aigua freda d'Escrivá amb l'ingrés mínim: "ens queda més d'un mes per aprovar-lo"

El ministre d'Inclusions, Migracions i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha assegurat aquest divendres que a la norma de l'Ingrés Mínim Vital li queda "més d'un mes" fins que sigui aprovada en el Consell de Ministres. "És el calendari que el meu Ministeri té des del principi al cap", ha afegit.





En una entrevista a la Cadena COPE, Escrivá ha reconegut que li "va sorprendre que es donés per fet que hi hauria una roda de premsa" aquest dijous al costat del vicepresident d'Afers Socials, Pablo Iglesias, per presentar aquest ajut. De fet, aquest mateix dijous el propi Escrivá va assegurar que s'havia assabentat per la premsa d'aquesta compareixença.









"Per agenda era molt difícil per a mi. Jo ho sabia i de fet no hi va haver aquesta roda de premsa, es va substituir per un comunicat", ha apuntat el titular de Seguretat Social, que ha explicat que no ha existit cap tipus de discrepància en el si del Govern central per la urgència a l'hora de tramitar la norma.





LA IDEA INICIAL: TENIR-LA DISPONIBLE PER A LA SEGONA QUINZENA DE MAIG





En aquest sentit, Escrivá ha explicat que al llarg de dimecres i de dijous va mantenir converses amb Iglesias per discutir "temes de calendari" i per veure "si es comunicava" mitjançant una roda de premsa o per una nota enviada als mitjans de comunicació .





"Sempre he mantingut que nosaltres anàvem a desplegar aquesta mesura en les pròximes setmanes. Fa mesos diria mesos, però sempre vam tenir un calendari de tenir la norma disponible a la segona quinzena de maig. Aquest és el calendari que hem tingut", ha insistit.





Així, el ministre ha afegit que, després que aquesta norma arribi a el Consell de Ministres, "el seu desplegament administratiu" portarà un "desfasament" fins que les persones puguin percebre la seva ajuda.