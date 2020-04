L'Ingrés Mínim Vital es posarà en marxa al maig

El president de Govern central, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon de Drets Socials, Pablo Iglesias, han pactat posar en marxa ja al mes de maig a l'Ingrés Mínim Vital en què està treballant el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social de José Luis Escrivà , amb la col·laboració de el departament de el líder d'Unides Podem.









Fonts de la vicepresidència segona han explicat que Iglesias i Sánchez van parlar aquest dimarts a la tarda de la mesura i els temps, i van arribar a l'acord que aquest ajut comenci a funcionar des del mes de maig, com demanava el vicepresident. A més, han informat que Iglesias i Escrivà s'encarregaran de presentar els detalls de la mesura aquest dijous.





Unides Podem porta setmanes pressionant perquè s'aprovi com més aviat millor aquesta prestació, a l'almenys una modalitat "pont", fins que estigués a punt l'ingrés mínim vital definitiu. No obstant això, fins ara s'havia topat amb les reticències d'alguns sectors de Govern, que preferien madurar més la iniciativa i preparar-la per als propers "mesos", tal com va assenyalar aquest mateix dimarts la ministra d'Hisenda i portaveu, María Jesús Montero. Finalment, Iglesias i Sánchez han acordat que comenci a funcionar al maig.





El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migració ha avançat aquest dimecres, durant la seva compareixença davant la Comissió de el ram al Congrés, que la mesura valorarà la situació de les llars, no la de l'individu, i que un 10% dels beneficiaris serien famílies monoparentals, és a dir, entre 90.000 i 100.000.





No obstant això, Escrivà ha reconegut que encara no compta amb tota la informació que li requereixen perquè els seus funcionaris està dissenyant aquest "repte" en "temps rècord". El que sí que ha indicat és que s'està treballant perquè es pugui posar en marxa "en setmanes" --finalment serà al maig-- i que arribi "a qui ha d'arribar".