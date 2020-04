Ingrés mínim i ciutadà

Cal implementar-lo. Sense més dilacions. En una situació crítica com la que travessa Espanya, no serveix seguir marejant la perdiu i deslomarla en vols curts, fútils i pesats. Les veus que reclamen la posada en vigor d'un programa d'ingressos mínims per a aquells ciutadans necessitats és un clam. Fins al Papa Francisco s'ha unit a les demandes. Bravo pel pontífex.





A més, és l'autèntica prova de foc de política pública per al govern de coalició PSOE-UP. Una decisió que justifica la seva pròpia existència. Si no és ara, quan ...?





No serà perquè la mesura suposi una decisió radical extemporània o dissolvent. Més aviat és un instrument de ciment social per legitimar la cohesió de la nostra democràcia. I altament legitimada per les elits pensants, la intelligentsia i el comú de la gent. Fins capdavanters del neoliberalisme més rampant ( Milton Friedmann o Luis de Guindos ) han abraçat la proposta. I és que, més enllà de la seva raó de ser filosòfica, els mercaders es rendeixen a l'evidència que les gents han de disposar de diners per gastar i estimular la demanda interna de l'economia. Una mica d'Perogrullo keynesià.





S'oposen els que volen baixar els impostos, la dreta cavernícola que confon la 'sopa boba' amb la dignitat de les persones. A Espanya es recapta de mitjana un 15% menys en impostos que a Europa. En 2017, la falca fiscal d'Espanya va ser del 34,5% de l'PIB, és a dir gairebé 7 punts percentuals menys que a l'eurozona. Paguem menys impostos en un sistema que hauria de ser més progressiu i que evités els escapoliments impositius per contribuir a les despeses de tots.





El redactor d'aquestes línies va dirigir una tesi doctoral pionera d'Ana A dalt González de Durana ( ' Rendes mínimes d'inserció ', 1999), ara professora a la Universitat d'Alcalá de Henares, i que en el seu moment va suposar un autèntic toc d'alerta acadèmic en una àrea d'estudi no fa gaire oblidada. Afortunadament el debat ha guanyat molt recorregut últimament. No són aliens a això els previsibles efectes que la digitalització i robotització en el món laboral porten amb si ( Robotized democracies , Moreno & Jiménez, 2018).





La tasca de BÉ (Basic Income Earth Network), de la qual m'honoro en ser membre vitalici , ha estat i segueix estat formidable. Naturalment hi ha diferents sensibilitats i enfocaments sobre si la Renda Bàsica, en puritat, ha de ser universal i incondicional com apunten alguns amics 'robesperrianos' (permeteu-me l'expressió), o gradual amb criteris selectius d'assignació de la prestació.





Deixem córrer als llebrers i podencos i posem-nos en marxa, per favor. Opinions hi ha per a molts gustos. Aquí trobo el meu propi cambra a espases amb la fixació d'alguns conceptes claus. La denominació de el programa no hauria de ser banal ni trucar a equívocs. Es tracta d'un ingrés i no d'una renda (aquesta última s'entén generalment com una contraprestació en el món mercantil). És a dir, és un dret subjectiu, la quantia de mínima al·ludeix a un nivell de despesa que permeti la supervivència material de perceptor, segons els estàndards vitals de moment. I finalment, potser la conceptualització més decisiva és la de 'ciutadà'. La seva percepció valida la pertinença de tots a la politeia, especialment la dels ciutadans precaris que són 'ciutadans' al paper dels textos legals i constitucionals, però que lluiten malament per fer realitat els seus drets i titularitats i la seva justa aspiració a viure la vida amb una mínima decència.





D'entre les diverses opcions per fer efectiu el programa de l'ingrés mínim ciutadà, sembla adequada aquella relativa a l'anomenat 'impost negatiu de la renda', que es relaciona amb la percepció d'un mínim d'ingressos exempt de l'IRPF. A partir d'aquest mínim es cotitza fiscalment si és positiu i per sota de el qual no es paga i s'obté el diferencial en diners. Es tracta, per tant, que si els ingressos d'una persona no arriben a un mínim exempt, l'IRPF s'apliqui també, però en sentit contrari, a la quantitat de renda que li falta per arribar al mínim ciutadà. Aquesta quantitat representada per arribar a el mínim exempt, s'abonaria a el declarant fins a arribar a el nivell establert com a ingrés mínim ciutadà.





Entre altres avantatges de la proposta, s'ha de destacar que la implementació de el programa no requeriria de despeses extres de gestió administrativa. Amb l'ús eficaç dels mètodes de big data i robotització, la seva efectivitat seria òptima. Hi hauria resistències de part del funcionariat, ja que xocaria amb una administració en part napoleònica que manté postures reticents i al·lèrgiques a les possibilitats funcionals de l'era digital.





Els ingressos mínims de ciutadania han de reflectir el sentit de pertinença i han de sustentar-se en la reciprocitat de la contribució de les persones al benestar del conjunt social. Per això, el requisit essencial per a la seva percepció ha de ser la "justificació" per part dels beneficiaris de ser ciutadans de ple dret que compleixen amb les seves obligacions fiscals i amb la presentació de les seves declaracions anuals de la renda.





Encara que sembli paradoxal asseverar-, un efecte benigne per a la salut de la gent hauria estat la irrupció de la COVID 19 i la necessària posada en vigor de l'ingrés mínim ciutadà. La gent reflexionen i saben que o actuem junts o les conseqüències de anomia i desestructuració són letals per a la vida social. No perdem aquesta ocasió de civilitzar nostre model social europeu en la 'pell de brau'. A vegades les orenetes no tornen ...