Eleccions USA, garrotada trumpista

Foto: Europa Press

Poques hores abans que comencés la jornada electoral de mig termini als EUA, es donava per fet que hi hauria una xarxa wave , en referència al triomf incontestable del color del Partit Republicà. En els darrers temps, gairebé sempre els electors han 'castigat' els candidats del partit que ocupava el poder presidencial. Així va passar aleshores el 1994 amb l'inefable Newt Gingrich, líder congressista republicà que va arrasar amb el seu Contract for America quan Bill Clinton era a la Casa Blanca, malgrat que l'economia 'funcionava' segons els prestigiosos economistes en processos estacionaris no estocàstics de època. Contra intuïtivament, i malgrat la seva insistència que ' it's the economy, stupid ', els nord-americans van complir llavors amb el ritu de penalitzar Clinton al mid-term ; un president que ha passat a la història política de la democràcia nord-americana per la banalitat de fel·lació.

Els mateixos MAGAs (Make America Great Again) són partidaris de retornar Trump a la Casa Blanca, per qualsevol escletxa i oportunitat favorable a les seves pràctiques antidemocràtiques. Així ho van escenificar amb la presa del Capitoli el 6 de gener passat. Ells no han dubtat de lèxit republicà en aquestes eleccions de mig terme. Seria l'avantsala del gran anunci de Donald Trump programat per al proper 15 de novembre de presentar-se com a candidat a les presidencials del 2024. La sorpresa és que, malgrat els avenços de l' Old Great Party, potser l'anticipat coit polític trumpista quedi interruptus.

És probable que les projeccions demoscòpiques encertin l'empat de 50/50 al Senat. Se sabrà d'aquí a uns dies. Amb el vot de desempat (tie-breaking vote) de la Vicepresidenta, en aquest cas la demòcrata Kamala Harris, el goig republicà s'hauria quedat al pou de la frustració del 'vull i no puc'. Potser tornaríem a la cantarella d'acusacions infundades dels MAGA que s'hauria produït un nou frau electoral. Tot això per mantenir viva la demagògia del populisme reaccionari i la superxeria del robatori electoral.

A l'hora de redactar aquestes línies, els mitjans prediuen que els republicans aconseguirien 224 escons a la Cambra dels Representants, just per sobre dels 218 necessaris per assegurar-se la majoria absoluta. Però si el Senat es quedés del costat demòcrata, la situació resultant seria diferent.

És cert que davant aquest escenari, una cambra baixa amb majoria republicana frenaria les iniciatives del President Joe Biden per implementar la seva agenda política en els dos anys que li resten de mandat. Si els demòcrates mantinguessin el control al Senat, l'actual president encara tindria 'capital polític' per fer nomenaments a la seva administració ia la judicatura.

“Aquesta no és la nit que volien els republicans”, ha asseverat Nate Cohn, principal analista polític del New York Times. A més, ha afegit que el partit de l'elefant ha tingut un rendiment electoral més baix del que s'aventurava, considerant també l'elecció dels altres càrrecs institucionals, especialment el relatiu als governadors estatals.

Precisament una de les sorpreses entre les victòries dels candidats republicans a governadors ha estat la de Ron De Santis, que ha tornat guanyar a Florida amb una augmentada majoria de suport electoral. La seva significació pot tenir conseqüències per al futur presidenciable de Trump.

I és que DeSantis ha guanyat vots en zones tradicionalment demòcrates de Florida, cosa que podria impulsar les seves expectatives com a possible candidat presidencial el 2024. I Trump és conscient de la seva amenaça política en els dos anys que resten de la presidència de Biden. L'expresident ha dit que ara no havia donat suport al governador DeSantis perquè no els ho “havia demanat”. Al que ha afegit, molt en el seu característic estil xaró, que “…si es postula, diré coses sobre ell que no seran gaire afalagadores. Sigues més sobre ell que ningú més, a part de, potser, la seva dona. És ella qui dirigeix la seva campanya”.

Recordeu que els participants a la Convenció Conservadora de Dallas (CPAC) de fa uns mesos van votar en un sondeig presencial (straw poll) qui seria el seu favorit per optar a la presidència dels Estats Units el 2024. Trump va arrasar amb el 69% dels vots , però el seguia --encara a distància considerable-- Ron DeSantis (24% dels vots). Seria aquest un candidat presidencial en ascens si Trump perdés la seva condició de 'cavall guanyador' durant la precampanya de les primàries.

El discurs de Trump a l'última convenció de Dallas és revelador. Entre les seves extravagants diatribes, la referència a la immigració va adquirir una rellevància especial: “Hem d'aturar la invasió a la nostra frontera sud. El nostre país està sent envaït militarment”, va afirmar assenyalant la immigració com a responsable de la criminalitat i el terrorisme als EUA. Paradoxalment, Florida és un dels estats amb més població immigrant llatina.

De vegades és penós veure imatges de les dificultats motrius de Joe Biden. Empero, ell insisteix a candidatar-se a la reelecció presidencial l'any 2024. Tindrà llavors 82 anys. No sembla que la seva vicepresidenta Kamala Harrias tingui la força i el carisma per ser alternativa. Esperem que, com va passar amb Obama, sorgeixi algun presidenciable que aconsegueixi mantenir l'èxit relatiu de Biden per contenir l'onada vermella, amb les derrotes de significats candidats negacionistes dels resultats del 2020, assegurar els drets reproductius votats en estats tan emblemàtics com Califòrnia, Michigan o Vermont, i sobretot propiciar una mobilització al vot amb una participació notablement superior al de passades consultes.

Avís per a navegants en aquesta riba de l'Atlàntic.