Espanyols que no estimaven les dones

Arxiu - Telèfon 016 contra la violència de gènere

Referenciant el títol de la cèlebre novel·la del malaguanyat Stieg Larsson , s'il·lustra el fenomen dels feminicidis a Espanya. Un dels últims, amb l'assassinat de la mare i del fill que portava a les entranyes pocs dies abans de néixer, ha commocionat l'opinió pública. Passa que les estadístiques són tossudes i mostren un nivell semblant de morts a Espanya, si no lleugerament més gran, al d'anys passats (47 el 2022 ia 1.180 des del 2003). Seguim assassinant les nostres dones i ens sentim impotents per aturar aquest macabre festival de mort pel 'simple' motiu del sexe. Com han fet als EUA respecte als afroamericans, caldria aplicar a Espanya allò de 'women's lives matter'.

Es diu en ocasions que els espanyols som més proclius en les relacions humanes a la supremacia masclista i al sotmetiment del femení segons la cultura àrab. Això es traduiria en situacions del dia a dia per imposar la voluntat de l''ordre i comandament', o del permís conjugal per realitzar tasques funcionals bàsiques (Ex. Els talibans impedeixen a les dones recuperar els seus diplomes universitaris ia l'Aràbia Saudita es necessitava fins fa poc el permís marital per poder conduir un cotxe).



Però els assassinats femenins també es produeixen als països més desenvolupats amb Estats del Benestar comprehensius i solidaris, com és el cas de Finlàndia o Bèlgica a la UE. Tots dos països, i d'acord amb les estadístiques a Europa, encapçalen les llistes de feminicidis europeus. Els russos (europeus geogràfics) són el que més assassinen les seves dones segons la ràtio de feminicidis per cada 100.000 habitants. No es podria al·legar que Espanya per les seves circumstàncies de desenvolupament humà i social fos un cas especial de propensió als crims de gènere en termes comparatius.

Potser Espanya ha estat líder en les campanyes de conscienciació, especialment des de temps de Rodríguez Zapatero. Ara fins i tot comptem amb un Ministeri d'Igualtat que, recentment, va impulsar l'aprovació de l' Estratègia Estatal per combatre les violències masclistes 2022-2025.

Tampoc no és plausible atribuir el furor matiner en les relacions sentimentals entre homes i dones com el factor determinant en la causa dels assassinats. Els majors i representants de l' antany anomenada Tercera Edat també poden matar les seves companyes amb igual sanya . Aquests potser podrien estar més condicionats per la seva educació i socialització durant la llarga dictadura franquista de submissió de les dones. Però no s'hauria de considerar com la variable intervinent principal.



Menor clarividència numèrica sembla aportar l'explicació psicologista de atribuir els assassinats a la pèrdua de la racionalitat momentània o passatgera del feminicida. Concretament en el cas espanyol, la majoria dels assassins saben què fan d'acord amb el codi racional de conducta posterior: el suïcidi en la majoria dels casos.

Potser hauríem de buscar explicacions que van més enllà de l'acte horrible de matar les dones recorrent a útils epistemològics proveïts per la filosofia moral, la sociologia del desviacionisme o fins i tot l'economia política. La malícia dels financers que provoquen una recessió econòmica és un exemple 'canònic' d'explicació sociodiceica.

La maldat mata.



Amb molta freqüència sol associar-se que el 'bonisme' binari de la relació diàdica entre progrés i modernitat comporta la prosperitat sense límits i l'absència del mal. Seria com si els éssers socials 'dolents' desapareguessin en el decurs de la vida social. .El mestre de sociòlegs, Salvador Giner, ens recordava en els seus treballs sobre la sociodicia que la justificació social de la sociodicea posseeix un doble sentit. En el més ampli dels possibles, la sociodicia és també la justificació de la societat tal com és, l'acceptació que el món és així, i que aquest és el seu ordre natural i possible: 'sempre hi haurà pobres', 'sempre hi haurà hampa', 'sempre, pocavergonyes', 'sempre, desigualtat injusta' i 'feminicides'. Segons Giner, aquesta versió no exclou el reformisme ni és necessàriament cínica, ni fatalista, però planteja qüestions certament vastes sobre l'ordre general de la societat. Per a la segona accepció, la més circumscrita, la sociodicia és la justificació dun mal determinat, que es jutja necessari.



Convé recordar, en el terreny de l'acció política, els efectes que la monòtona repetició de la ideologia del “dany necessari” ha imposat quants moviments polítics han volgut acabar amb una situació indesitjada. Produeix no poca perplexitat comprovar la tossuderia amb què gent responsable la ignora. Penseu-vos, a manera de dramàtic episodi, com el règim dels Khmer Rouge, encapçalat pel tirà Pol Pot, a Cambodja, va voler corregir els mals que assolaven el país assassinant i torturant entre un i tres milions d'éssers humans.

Els feminicides també creuen en el “dany necessari” de fer desaparèixer les seves dones, encara que això comporti la seva pròpia desaparició com a éssers vivents o pensants. No pensem que el feminicidi desapareixerà completament per la implementació de polítiques públiques i aplicacions científiques a la vida social, com ens recorda Eloísa del Pino, presidenta del CSIC, un combatent del negacionisme i l'emergència climàtica . Necessàries són i les hauríem d'optimitzar tot el que sigui possible. Però no oblidem que la maldat persistirà. Com la vida mateixa.

Feliç any.