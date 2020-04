Escrivá s'assabenta per la premsa que el seu projecte de renda mínima està acabat

El ministre d'Inclusió, Migracions i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ha assegurat que s'ha assabentat aquest mateix dijous pels mitjans de comunicació que s'anava a celebrar una roda de premsa per oferir detalls sobre l'Ingrés Mínim Vital costat del vicepresident segon de Drets Socials, Pablo Iglesias.













En una entrevista a la Cadena SER, Escrivá no ha confirmat la compareixença per presentar aquesta mesura que va ser anunciada aquest dimecres a la vicepresidència segona. "Entra en la mesura del possible", ha respost sobre la possibilitat que sigui aquest mateix dijous.





Amb tot, el ministre ha insistit que aquesta compareixença no està agendada i ha explicat que "aquests dies els calendaris són molt flexibles i estan molt oberts". "Estem treballant a marxes forçades", ha afegit, per després assenyalar que encara falta per "tancar algun serrell".





En aquest context, Escrivá ha explicat que "quan" l'Executiu tingui una "data tancada" per a la presentació de la norma l'anunciarà, encara que ha anticipat que no serà abans d'unes "setmanes". "L'anunci serà ràpid, imminent. L'important és quan podrem treure aquesta normal al Consell de Ministres", ha asseverat.





Així, el titular d'Inclusió, Migració i Seguretat Social ha assenyalat que el seu departament encara està "creuant dades amb l'Agència Tributària" i amb la pròpia Seguretat Social per a "avaluar definitivament el nombre de llars que es veuran beneficiats" amb aquest ingrés.





NO SE SENT "PRESSIONAT" PELS MINISTRES D'UNIDES PODEMOS





"És important tenir clar fins on podem arribar, els col·lectius i les llars", ha continuat Escrivá, que ha explicat que aquesta prestació arribarà a més d'un milió de llars, la meitat d'ells amb nens. A més, entorn d'un 10% d'aquest total seran famílies monoparentals.





Preguntat sobre si sent pressió per part dels ministres d'Unides Podem perquè s'acceleri la implementació d'aquesta mesura, Escrivá ha reconegut que no hi ha pressió sinó "un acord dins del Govern" respecte a l'urgent d'una mesura destinada a les persones "directament afectades per la paralització de l'activitat".





Així, després de ser qüestionat per l'anunci que la Vicepresidència segona va transmetre als mitjans sobre la compareixença d'Iglesias i el mateix Escrivá, el ministre ha insistit: "No em sento pressionat en cap cas amb aquesta informació, és consistent amb el que estem parlant i acordant. Necessitem setmanes no per a anunciar-ho, sinó per a materialitzar-ho".





D'altra banda, Escrivá s'ha referit a la vigència d'aquesta renda i ha explicat que no es tracta d'una "mesura pont", sinó que serà una cosa permanent". "No té sentit que sigui una mesura pont perquè una vegada que fem aquest esforç l'hem de fer sigui pont o no", ha assegurat.





Quant a si hi ha diners per a assumir aquesta mesura, el ministre ha apuntat que "òbviament hi haurà un augment de deute públic extraordinari" que, "una vegada" es tornada a l'estat de normalitat, es "tornarà als nivells de dèficit públic previstos abans que es produís la crisi". "Es finançarà acudint als mercats de deute", ha sostingut.