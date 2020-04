Escrivá frena les presses d'Iglesias amb la renda mínima

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha explicat que el Govern central està "accelerant al màxim" els tràmits per aprovar un ingrés mínim vital, però ha rebutjat de nou la possibilitat d'aprovar una renda pont, com promovia el vicepresident de Drets Socials, Pablo Iglesias.





El titular de Seguretat Social, en una entrevista a Antena 3, ha negat que hi hagi "enfrontament ni diferents posicions" amb Iglesias i que estigués previst dur a Consell de Ministres d'aquest dimarts l'ingrés mínim vital.





"Per a això hauria d'haver passat per la comissió delegada d'assumptes econòmics, tenir una memòria econòmica i per la comissió de subsecretaris, tot un procés que requereix una sèrie de garanties i contrastos i que encara no hem arribat a aquest punt", ha indicat.









Sí que ha insistit que es "està accelerant al màxim per poder tenir aquesta renda mínima" en què tots estan "d'acord i és un compromís de legislatura", però "cal afinar tots els procediments".





Segons ha indicat, l'ingrés mínim es farà de manera "permanent perquè aquest tipus de procediment serveix per a alguna cosa pont o una cosa definitiva, és un debat estèril que no té recorregut".





Tot i que ha declinat avançar dates per a la seva aprovació, si ha insistit que la prestació "s'avançarà considerablement" i considera que és el moment de transmetre "certeses" als ciutadans. "Quan estiguem en condicions, és el moment d'anunciar les mesures i posar-les a sobre de la taula", ha afegit.





José Luis Escrivá ha assegurat que "la prestació serà compatible amb la recerca de feina", per al que el Govern espanyol buscarà els "incentius de compatibilització".





La renda mínima, segons el titular de Seguretat Social, va a "suplementar les rendes que siguin molt baixes fins a certs llindars" i s'establiran en funció de les llars. "Dependrà de les característiques de la llar, si és monoparental o no i depenent del nombre de fills, de manera que amb aquesta prestació acabem la pobresa extrema que hi ha a Espanya i sobretot la pobresa infantil", ha conclòs.