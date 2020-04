Catalunya supera les 8.000 morts per Covid-19, comptabilitza 41.992 positius i 67.113 possibles infectats

A les funeràries s'han registrat fins aquest dissabte 8.067 morts a Catalunya per Covid- 19. El comunicat l'ha facilitat el Departament de Salut de Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats part de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de coronavirus difunts.









Mapa de positius a Catalunya / Departament de Salut.





Fins ara hi ha hagut un total de 41.992 casos positius a Catalunya confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). Davant d'això hi ha un total de 67.113 casos possibles d'infecció de coronavirus que són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.









Font: Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya





Del total de casos acumulats, han mort en un centre hospitalari, 4.336 persones. I 2.911 persones han estat ingressades de gravetat de les que continuen en aquest estat 1.178.





Dels positius 6.460 són professionals sanitaris, mentre que 5.836 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.





S'han donat un total de 19.815 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.





A les residències de gent gran, un total de 6.993 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 10.168 són casos sospitosos.





Les funeràries declaren diàriament els casos de coronavirus difunts. Un total de 8.067 persones fins aquest dissabte han mort per Covid-19 o com a sospitosos. D'aquestes, 2.189 han mort a una residència, 90 en un centre sociosanitari i 505 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d'informació.





4.336 persones han mort en hospitals o no classificables per manca d'informació, 2.189 ha estat gent gran en residències, 90 persones han mort en centres sociosanitaris i 505 a casa.





LES DADES DESGLOSSADES PER REGIONS SANITÀRIES