La Generalitat demana que la Renda Garantida de Ciutadania sigui subsidiària de la Renda Mínima

La Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ha demanat per escrit a Govern que la Renda Garantida de Ciutadania (RGC) --que funciona a Catalunya des 2017 amb 127.711 beneficiarios-- sigui subsidiària de l' Ingrés Mínim Vital ( IMV) estatal , perquè la seva implementació no tingui un impacte negatiu sobre la mesura catalana.

















Ha valorat positivament una prestació per a famílies vulnerables, especialment davant el context de la crisi social i econòmica pel coronavirus.





La Generalitat considera que les comunitats autònomes no haurien de tenir límit en la complementarietat ni en la compatibilitat del IMV



Ha reclamat que les persones que sol·licitin el IMV i ja tinguin reconeguda la RGC disposin d'un accés àgil, ràpid i senzill a el nou ingrés, i que puguin donar-se per convalidats aquells requisits ja comprovats per les comunitats autònomes, desburocratitzant la tramitació.





Seguint el model del sistema de pensions no contributives , ha demanat assegurar que el Govern s'ocupi de la gestió de l'IMV i que es doti a la mesura de suficients recursos humans, logístics i econòmics.





I ha transmès a el Govern que és el moment de la coordinació basada en el respecte competencial, que ha de permetre a cada comunitat autònoma dissenyar les polítiques de protecció adaptades a les singularitats de cada territori.





¿QUE ÉS LA RENDA GARANTIDA A LA CIUTADANIA CATALANA?









¿QUE ÉS L'INGRÉS DE RENDA MÍNIM VITAL?





L'ingrés mínim vital és una renda mínima assegurada per a les persones que hagin quedat a l'marge dels paquets d'ajudes aprovats fins ara per fer front a la crisi ocasionada pel Covid-19 Inicialment formava part del programa de coalició que van signar al gener PSOE i Unides Podem, però la seva posada en marxa s'ha precipitat per les tremendes conseqüències socioeconòmiques del desastre sanitari, la profunditat es dóna per descomptat que superaran a les de la crisi econòmica d'ara fa una dècada.





Fins algú tan defensor del rigor pressupostari com l'exministre d'Economia i avui vicepresident de el Banc Central Europeu, Luis de Guindos, defensa la implantació d'una "renda mínima d'emergència".