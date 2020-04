El cap de la Guàrdia Civil provoca un incendi polític en afirmar que treballen per "minimitzar" la crítica al Govern

De res ha servit que el Govern central hagi sortit en tromba a rectificar al cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil. Després que el general José Manuel Santiago afirmés en el marc d'una pregunta relacionada amb falses notícies que treballen "per minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part de Govern", una tempesta política travessa el cos armat per la incertesa generada per les seves paraules.





Després d'haver rebut crítiques per part de PP, Ciutadans i Vox, i després que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assenyalés que es tractava d'un lapsus del general, la mateixa Guàrdia Civil ha sortit al pas de les crítiques afirmant que aquesta tasca de monitorització que realitzen les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, i en què participa la Guàrdia Civil, està destinada "exclusivament a detectar aquells rumors i desinformacions que generen un gran nivell d'estrès i alarma social, especialment en temes de salut".





En el breu comunicat emès, apunten que sempre es porta a terme amb "escrupolós respecte al dret a la llibertat d'expressió i a la crítica". "Es monitoritzen els rumors que pretenen generar alarma social, mai la llibertat d'expressió. La Guàrdia Civil és un dels principals garants de la llibertat d'expressió", conclouen.





JUCIL DEMANA EL "CESSAMENT IMMEDIAT" DE SANTIAGO





L'associació professional de la Guàrdia Civil Jucil ha demanat el "cessament immediat" del Cap de l'Estat Major. Jucil, una associació no representativa que no forma part del Consell de la Guàrdia Civil, ha sol·licitat a la Direcció General de l'Institut Armat que "procedeixi al cessament immediat del Cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil", a més d'una "rectificació pública" per les declaracions i una depuració de "les responsabilitats sobre l'artífex d'aquesta ordre".





En un comunicat, la marca de Jusapol a la Guàrdia Civil ha expressat el seu "profund descontentament i enuig" perquè, al seu parer, les declaracions "estan completament en contra de l'esperit i els valors de la Benemèrita". "Deixen en dubte la tasca que diàriament milers de dones i homes que formen la guàrdia civil i que amb respecte a l'ordre constitucional surten diàriament a realitzar el seu treball, que no és altre que vetllar per l'estat de dret", ha explicat el secretari general de l'associació, Ernesto Vilariño.









Per la seva banda, l'Associació Pro Guàrdia Civil (APROG) ha lamentat aquest diumenge l'"error de comunicació" i ha defensat que la Benemèrita vetlla "pels drets de tots els ciutadans, inclosa la llibertat d'expressió".





CASADO EXIGEIX LA COMPAREIXENÇA DE MARLASKA





El líder de PP, Pablo Casado, ha mostrat el seu rebuig a les declaracions de la Guàrdia Civil sobre els rumors de manera contundent: "La Guàrdia Civil no està 'per minimitzar el clima contrari a la gestió de crisi per part del Govern'. Sánchez ha d'explicar si ha ordenat als cossos de seguretat coartar la llibertat d'expressió dels ciutadans en xarxes socials per tapar els seus errors. Seria gravíssim", ha afirmat el líder del PP en el seu compte de Twitter.









A més, aquesta petició d'explicacions del líder popular a Sánchez, s'ha produït després l'anunci, per part de la portaveu del PP al Congrés, Cayetana Álvarez de Toledo, que va a demanar la compareixença urgent del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per les declaracions realitzades pel general de la Guàrdia Civil.