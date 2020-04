La presència de Pablo Iglesias a l'Executiu, i el seu lideratge econòmic des que va començar l'estat d'alarma, ha provocat neguit en els grans estalviadors. Segons informa 'El Economista', alguns clients de la banca espanyola que compta amb delegacions fora del nostre país, han sol·licitat a les seves entitats com podeu inversió compten a l'estranger.





"Hi ha inquietud entre els estalviadors i cada vegada que parla Iglesias no és gens tranquil·litzador", admeten fonts consultades pel digital. No obstant això, també hi ha altres bancs que asseguren que les consultes que estan rebent sobre el trasllat de l'estalvi a països com Suïssa o Luxemburg són puntuals.









La veritat és que Iglesias ha generat malestar no només entre els estalviadors, sinó entre àmplies capes de l'economia espanyola, per les seves posicions polítiques durant aquesta crisi. El vicepresident ha invocat de manera reiterada l'article 128 de la Constitució Espanyola, el primer punt indica que "tota la riquesa de país en les seves diverses formes, i sigui quina sigui la titularitat, resta subordinada a l'interès general". A aquest afany nacionalitzador se sumen les seves presses per aprovar la renda mínima i el seu zel per intervenir en sectors clau com els mitjans de comunicació o els productors d'energia elèctrica.





Aquestes declaracions han assegut fatal a les empreses i propietaris que consideren que la pandèmia no pot ser un justificant per avançar en l'estatisme econòmic, de manera que aquests moviments d'estalviadors, tot i que encara no siguin importants, no es descarta que puguin anar a més en funció de com evolucioni la crisi.