Fernando Simón assegura als nens que el "Ratoncito Pérez és un servei essencial i seguirà visitant-los"

CatalunyaPress va preguntar al director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries quina va ser la pregunta que més li va agradar a la roda de premsa que van donar aquest cap de setmana per informar els menors sobre la crisi del Covid-19.









"Ha estat una xerrada molt bonica, molt interessant, perquè a més sorgeixen preguntes que des del nostre punt de vista més tècnic no ens plantegem tant", va explicar, Fernando Simón, en ser preguntat.





"La pregunta que més m'ha sorprès ha estat una de les escrites", va explicar Fernando Simón, "es tractava d'una nena que fa unes setmanes va enviar una carta al president Sánchez preguntant si el Ratoncito Pérez podria venir a posar-li el seu regalet una vegada que se li havia caigut la dent", ha assenyalat.





Per al principal coordinador de la crisi del coronavirus a Espanya, ha estat una pregunta "molt bonica i molt interessant", en reflectir les inquietuds que poden tenir els més petits davant d'una crisi mundial com el Covid-19.





En la compareixença, tant Fernando Simón com Pedro Duque, en qualitat de pares, van assegurar a la nena que pot estar tranquil·la, "perquè el Ratoncito Pérez és un servei essencial, i seguirà visitant als nens amb els equips de protecció adequats".









"Les respostes anaven dirigides als nens i per això hem tractat de donar el to que calia donar-li. Espero haver-ho aconseguit i no haver aportat massa dades o utilitzat massa paraules tècniques que hagin pogut confondre", afirma Simón.





"Totes les preguntes que ens han fet ens han semblat molt interessants i mostren, no només, la intel·ligència dels nostres nens i adolescents, sinó l'interès que tenen en que, entre tots plegats, puguem controlar això", va sentenciar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries.