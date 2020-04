Arrenca la reunió entre Sánchez i Casado per videoconferència

La reunió per videoconferència entre el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Pablo Casado, ha començat passades les 11.00 hores. Aquesta cita s'emmarca en la ronda de contactes que ha obert el president del Govern espanyol per recollir suports a un gran pacte de reconstrucció nacional que ajudi a pal·liar els efectes de la crisi del coronavirus.





En aquesta trobada es parlarà de la tercera pròrroga de l'estat d'alarma. El PP ha dit que esperarà a escoltar les explicacions de Sánchez abans d'anunciar el sentit del seu vot al Congrés, segons fonts de la formació.









El PP també desconfia del gran pacte que vol impulsar Sánchez i creu que els seus pactes per a la reconstrucció només busquen "mutualitzar" els seus errors i responsabilitat entre les altres forces polítiques. No obstant això, fonts de la formació han assenyalat aquest diumenge que també esperarà a escoltar la seva oferta abans de valorar si el PP se senti o no en aquesta taula de diàleg.





D'antuvi, aquest dilluns la vicesecretària de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha avisat Sánchez que si el que busca amb la seva taula de reconstrucció per pal·liar les conseqüències del coronavirus és que el PP "es faci fotos amb Bildu o amb ERC , el seu partit "aquí no va a estar".





A més, en una entrevista a TVE, Gamarra ha recalcat que la seva formació defensa un camí "oposat" al del vicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias, i ha subratllat que no donaran suport pactes basats en "postulats comunistes".