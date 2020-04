Sánchez conversa sobre pactes amb Junts dijous i amb ERC el divendres

El president de Govern, el socialista Pedro Sánchez, es reuneix aquest dijous telemàticament amb Junts per Catalunya (JxCat) per parlar de possibles pactes d'Estat per reconstruir el país després de la crisi del coronavirus i ha citat a Esquerra Republicana (ERC) per al divendres , també des de la distància, encara que el partit que lidera Oriol Junqueras encara no ha confirmat si anirà o no.













Borràs té cita aquest dijous a les 12.30 hores del migdia, segons han informat fonts d'aquesta formació. Inicialment, Junts havia mostrat els seus recels de participar en la reedició d'uns pactes que eren "un mite" perquè, segons la seva opinió, no van servir per "trencar amb el franquisme".





En un videocomunicat, Borràs ha recalcat que acudeix a la reunió amb Sánchez "per escoltar" i per oferir propostes per sortir de la crisi econòmica i social que s'obrirà després de l'emergència sanitària, però "no per blanquejar res", que és el que , al seu parer, evoca la denominació de Pactes de la Moncloa.





Des d'ERC han apuntat que els han citat el divendres però encara no han confirmat si participaran o no de la trobada i qui ho farà. El partit que capitaneja Junqueras defensa des de fa dies que no participaria d'uns nous Pactes de la Moncloa. "Mai contribuirem a blanquejar aquest règim que va sorgir d'aquells pactes", defensen els independentistes catalans.





Divendres el cap de l'Executiu també ha tancat una trobada amb la portaveu parlamentària de Bildu, Mertxe Aizpurua. Serà la primera entrevista de el president de Govern amb Bildu, ja que fins ara els contactes amb l'esquerra abertzale els portava la portaveu de Grup Socialista, Adriana Lastra.