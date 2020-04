Casado planteja a Sánchez un pla de xoc urgent de material

El líder de PP, Pablo Casado, ha proposat aquest dimarts a el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, pactar un "pla de xoc urgent" i "immediat" sobre material sanitari, test i ajudes per als aturats i les persones que "pitjor ho estan passant "en la crisi del coronavirus, i ha afegit que" temps hi haurà" de discutir altres acords, en al·lusió als Pactes de la Moncloa que vol impulsar el Govern.









"L'important és que hi hagi una lleialtat i unitat en les dues direccions i que, més enllà de parlar del que ha de passar a Espanya en els pròxims mesos, que temps hi haurà per parlar-ho i discutir-ho, ens posem d'acord en un pla de xoc immediat per a material, per a test i per a ajudes als aturats i als que pitjor ho estan passant", ha assegurat.





En una visita a el Centre de Pantalles de Control de Madrid, Casado s'ha queixat que en 24 dies Sánchez només hagi parlat per telèfon amb el president de Govern "un parell de minuts" i ha criticat que la bancada socialista li hagi dedicat "adjectius en sessions ja públiques", en al·lusió a les paraules d'Adriana Lastra en el Ple de Congrés dijous passat i que el PP exigeix que es rectifiquin.





Poc després, la ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha anunciat que Sánchez s'entrevistarà aquest dijous amb Casado i que al llarg de la setmana tindrà trobades "bilaterals" amb altres dirigents. El PP s'ha assabentat d'aquesta trobada per aquesta roda de premsa al Palau de la Moncloa. "Aquesta és la manera de pactar de Govern", s'han queixat des de la direcció nacional de la formació, visiblement molestos.





El PP considera que hi ha "nul·la voluntat" de pacte en Sánchez i ja avisa que no pot consentir "més menyspreus". Fonts de la direcció nacional de el partit no han confirmat per ara si aniran o no a aquesta trobada de dijous, però han recalcat que no poden admetre que se citi "en format de ronda de consultes en audiència", sense que hi hagi un "acord previ amb un mínim de respecte "a la seva formació.