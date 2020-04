El Govern espanyol pressiona Casado si no acudeix al Pacte: "El país no pot comptar amb ells"

La ministra portaveu del Govern central, María Jesús Montero, ha advertit al líder de l'oposició, Pablo Casado, que els ciutadans no entendran que no acudeixi a la reunió a la qual li va convocar el president de Govern per aconseguir un Pacte d'Estat per sortir de la crisi pel Covid-19 i ha afegit que qui no participi en aquestes trobades "estarà evidenciant que el país no pot comptar amb ells quan se'l necessita".





En roda de premsa després del Consell de Ministres, Montero ha explicat que el president de Govern, Pedro Sánchez, va convocar a "totes" les forces polítiques perquè exposin les seves propostes per a "una construcció col·lectiva" de la sortida de la crisi. Aquesta primera ronda consistirà en reunions individuals amb altres partits la setmana que ve, que de moment estan sense fixar.





La portaveu ha assegurat que el Govern espera que tots els convocats acudeixin, malgrat que el debat al Congrés aquest dijous mostrés la seva opinió "que alguns segueixen amb velles inèrcies i no són capaços de donar un cop de mà". "Vam poder comprovar que hi ha grups que no han entès l'abast, la profunditat ni la gravetat de la situació", ha afegit.









María Jesús Montero ha centrat després la seva advertència al PP com a principal força de l'oposició i partit que aspira a ser alternativa de govern, ha dit, de qui els ciutadans "no entendrien que es autoexclueyera d'un procés tan necessari".





Casado es va mostrar ahir molt crític amb el president dek Govern central i el PSOE perquè creu que estan insultant el PP en acusar-lo de "fer servir" a les víctimes de la pandèmia i "tirar pedres als sanitaris." No mereix el suport de l'oposició" , va dir davant el Congrés, "les seves mentides, la seva arrogància i la seva incompetència són un còctel explosiu per a Espanya". El líder dels 'populars' decidirà si va a aquesta trobada quan rebi la trucada de Sánchez, han assegurat fonts del partit.





UNA REUNIÓ SENSE PROPOSTES PRÈVIES





Dit això, la portaveu del Govern espanyol no ha precisat quina oferta va presentar Pedro Sánchez als partits més enllà de la necessitat d'arribar a consensos per sortir de la crisi a mig termini, no només a curt. El president vol escoltar què disposició tenen cada líder, si mostren "capacitat real d'aportar a un projecte on no sobra ningú" i deixant de banda "retrets".





La portaveu ha insistit que es tracta de buscar pactes de futur i no únicament mesures immediates contra la pandèmia. Ha citat la necessitat d'afrontar reptes que la crisi ha posat en evidència, com la digitalització de país, la transició ecològica per motius sanitaris i no només mediambientals, el reforç de la "economia de les cures", l'atenció a la gent gran i més vulnerables i l'enfortiment de l'estat de benestar i de la democràcia.





"UN GOVERN COHESIONAT"





No ha respost la ministra si el Govern espanyol s'obriria a una gran reforma constitucional com a fruit d'aquest acord, com els Pactes de la Moncloa de 1977 van donar pas un any després a la Constitució Espanyola. S'ha limitat a reiterar que el president vol escoltar propostes i buscar consensos.





Montero ha aprofitat també per defensar que la iniciativa parteix d'un Executiu "fort" que treballa amb "pas ferm, cautela i prudència" davant d'aquesta crisi i que busca un pacte d'Estat. "A això estem convidats, liderats per un Govern cohesionat, fort, en condicions de poder pivotar aquest projecte col·lectiu", ha conclòs.