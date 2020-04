El Govern defensa que no es pot deixar els hospitals privats sense recursos

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha defensat la decisió de finançar els hospitals catalans, públics i concertats -privats amb serveis integrats en el sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (Siscat) - perquè no "poden deixar-los sense recursos" durant la pandèmia de coronavirus.









"No sabem el cost real d'una persona ingressada per Covid-19 encara", ha argumentat Vergés en roda de premsa telemàtica en la qual també han participat la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el conseller d'Interior, Miquel Buch.





Vergés ha subratllat que tots els centres hospitalaris estan concentrats en atendre les persones per la qual cosa se'ls ha proporcionat recursos perquè "tinguin la facturació disponible per atendre els problemes d'avui i pal·liar l'increment de capacitat".





"Mirarem els costos que hi ha hagut 'a posteriori' i analitzarem els costos reals per determinar si la xifra està per sobre o per sota. Ara no podem fer els càlculs", ha afegit la consellera.





Vergés ha destacat que hi ha 303 llits d'unitats de cures intensives (UCI) que han passat a mans de la sanitat pública, 264 dels quals estan destinats a pacients crítics amb coronavirus.